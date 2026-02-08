Cuareim 1080 ganó el Desfile de Llamadas 2026 con 2606 puntos

Carnaval 2026

La comparsa Cuareim 1080 se consagró ganadora del Desfile de Llamadas 2026, uno de los eventos más emblemáticos del carnaval uruguayo, con un total de 2606 puntos, según el fallo oficial dado a conocer en la madrugada de este sábado.

El desfile, que reunió a 44 comparsas a lo largo de la tradicional calle Isla de Flores —desde Zelmar Michelini hasta Minas—, transcurrió en dos intensas jornadas con una fuerte presencia de público y un despliegue artístico que volvió a reafirmar el vigor del candombe como expresión cultural de raíz afrouruguaya.

Las 10 mejores comparsas del Desfile de Llamadas 2026

Cuareim 1080 – 2606 puntos Valores – 2570 Yambo Kenia – 2506 Cenceribó – 2499 Lonjas de Ciudad Vieja – 2449 La Unicandó – 2445 Más que lonja – 2403 Nimba – 2393 La Sara del Cordón – 2376 Integración – 2374

Las primeras 23 agrupaciones clasificadas quedaron habilitadas automáticamente para participar del Desfile de Llamadas 2027. Las restantes 23 plazas deberán ser definidas en la Llamada de Admisión.

Distinciones individuales y menciones especiales

El jurado distinguió el desempeño sobresaliente de varios artistas y componentes de los conjuntos:

Mejor cuerda de tambores: Valores

Valores Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080

Cuareim 1080 Mejor cuadro de gramilla: Malanque

Malanque Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración)

Maximiliano Suárez (Integración) Mejor cuadro de trofeos: Valores

Valores Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón)

Micaela Pintos (La Sara del Cordón) Mejor partener: Carlos Alemán (Zumbaé)

El jurado estuvo integrado por 16 especialistas en candombe, con experiencia en danza, percusión y personajes típicos, distribuidos en cuatro rubros, bajo la presidencia de Alfredo Leiros.