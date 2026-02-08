Cuareim 1080 ganó el Desfile de Llamadas 2026 con 2606 puntos

La comparsa Cuareim 1080 se consagró ganadora del Desfile de Llamadas 2026, uno de los eventos más emblemáticos del carnaval uruguayo, con un total de 2606 puntos, según el fallo oficial dado a conocer en la madrugada de este sábado.
El desfile, que reunió a 44 comparsas a lo largo de la tradicional calle Isla de Flores —desde Zelmar Michelini hasta Minas—, transcurrió en dos intensas jornadas con una fuerte presencia de público y un despliegue artístico que volvió a reafirmar el vigor del candombe como expresión cultural de raíz afrouruguaya.
Las 10 mejores comparsas del Desfile de Llamadas 2026
- Cuareim 1080 – 2606 puntos
- Valores – 2570
- Yambo Kenia – 2506
- Cenceribó – 2499
- Lonjas de Ciudad Vieja – 2449
- La Unicandó – 2445
- Más que lonja – 2403
- Nimba – 2393
- La Sara del Cordón – 2376
- Integración – 2374
Las primeras 23 agrupaciones clasificadas quedaron habilitadas automáticamente para participar del Desfile de Llamadas 2027. Las restantes 23 plazas deberán ser definidas en la Llamada de Admisión.
Distinciones individuales y menciones especiales
El jurado distinguió el desempeño sobresaliente de varios artistas y componentes de los conjuntos:
- Mejor cuerda de tambores: Valores
- Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080
- Mejor cuadro de gramilla: Malanque
- Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración)
- Mejor cuadro de trofeos: Valores
- Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón)
- Mejor partener: Carlos Alemán (Zumbaé)
El jurado estuvo integrado por 16 especialistas en candombe, con experiencia en danza, percusión y personajes típicos, distribuidos en cuatro rubros, bajo la presidencia de Alfredo Leiros.
