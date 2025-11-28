Cruzar, de Giorgina Cerutti: una novela sobre memoria, migración y reconstrucción íntima

Noticias

La primera novela de Giorgina Cerutti, Cruzar, irrumpe en la escena literaria con una propuesta íntima, poética y profundamente conectada con los procesos de migración, memoria y construcción de identidad. Con una prosa cuidada y delicada, la autora uruguaya reconstruye, desde el archivo familiar y la imaginación, la historia de Ona, una joven que decide cruzar el Atlántico en busca de un nuevo destino.

“Agarró su valija y caminó hacia los camarotes. Se dijo que no importaba que nadie la despidiera. Del otro lado del Atlántico, alguien la estaba esperando”. Así comienza el viaje de Ona, la protagonista, quien encarna no solo la experiencia individual de una mujer migrante, sino también la historia colectiva de miles que dejaron atrás sus tierras natales, sus lenguas y sus afectos para fundar una vida nueva en América Latina.

Ambientada entre Europa del Este y la Villa del Cerro, en Montevideo, Cruzar entreteje con sutileza la memoria personal con la memoria histórica. La comunidad lituana que se asienta en el barrio portuario sirve de escenario para una reconstrucción afectiva de vínculos, ausencias y resistencias. A través de cartas, fotografías y relatos heredados, la autora convierte lo íntimo en una crónica emocional, donde el arraigo y el desarraigo conviven como fuerzas complementarias.

La novela no solo habla del viaje geográfico, sino también del viaje interno que implica migrar, perder, adaptarse y resignificar. La protagonista, al igual que las mujeres que la precedieron, no solo cruza fronteras físicas: cruza límites emocionales, culturales y simbólicos, desafiando el olvido y afirmando su existencia en un mundo nuevo que también está por hacerse.

Con una escritura envolvente, Cerutti logra un equilibrio entre lo documental y lo poético. Colores, sonidos, paisajes y silencios dan cuerpo a una narrativa donde cada detalle importa. En Cruzar, el lenguaje no es solo vehículo, es materia viva: cada frase revela una capa de sentido, una emoción retenida, un fragmento de historia.