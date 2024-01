Cosse, Obaldía y sus imitadoras: momento “meme de Spiderman” que causó risas y confusiones

Durante el Desfile Inaugural del Carnaval llevado a cabo anoche en la avenida 18 de Julio, un momento fuera de programa se transformó en fenómeno viral y generó reacciones encontradas.

Ocurrió durante la participación de la murga Nos Obligan a Salir, que tuvo a las actrices Jimena Vázquez y Jimena Márquez imitando respectivamente a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y a la directora de Cultura del gobierno departamental, María Inés Obaldía.

Ambas actrices circulaban en una bicicleta tándem y fueron abordadas por los comunicadores encargados de la transmisión. Durante el breve reportaje a las murguistas se produjo una sorpresa: las verdaderas Cosse y Obaldía bajaron a la calzada para saludar a las artistas que las encarnaban.

Ese breve y anecdótico pasaje del video se hizo viral en Twitter, debido a que circularon algunos videos que lo recogían. Asimismo, también se viralizaron otros que mostraban solo a Vázquez y Márquez a bordo de su velocípedo.

Curiosamente —o quizá no tanto, dadas las características del diálogo en redes sociales— no faltaron quienes en este último video confundieron a las actrices con las personas que representaban, y desde esa confusión se despacharon opinando “fuera del tarro”.

No hay caso es la Cristina Uruguaya !!

Ridículas , sorry no me nace otro comentario.