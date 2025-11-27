Cosquín Rock Uruguay 2026 será el 21 de marzo en Punta Carretas, por un solo día

Noticias

El Cosquín Rock Uruguay regresa en 2026 con una edición completamente renovada: será el 21 de marzo, por primera vez con formato de un solo día, y en una nueva sede: la Rambla de Punta Carretas, frente al Río de la Plata. Con este cambio, el festival apuesta a una experiencia más concentrada, vibrante y al aire libre, sin perder la mística que lo consolidó como uno de los eventos musicales más importantes del país.

Tras cinco ediciones de crecimiento sostenido —la última, en 2025, con más de 30 bandas y miles de asistentes en la Rural del Prado—, Cosquín Rock se reinventa para seguir a la altura del entusiasmo de su público.

Un entorno único para una experiencia inmersiva

La Rambla de Montevideo ofrecerá un escenario natural y urbano privilegiado, ideal para ampliar la capacidad del evento manteniendo la cercanía y el espíritu comunitario. Será un espacio con:

4 escenarios rediseñados

Zonas gastronómicas y de descanso

Activaciones de marca

Propuestas interactivas

Un sector preferencial para quienes adquieran entradas en esa modalidad

Próximamente: entradas y grilla

Las entradas estarán disponibles por RedTickets, organizadas en tandas promocionales y con opción de sector preferencial. La grilla de artistas será anunciada en las próximas semanas, aunque la organización ya adelantó que habrá presentaciones especiales y sorpresas, manteniendo el sello del Cosquín: una combinación de rock, música alternativa, comunidad y cultura.

Edición 2025: un hito local

La edición de mayo de 2025 fue calificada como histórica: en la Rural del Prado, miles de personas vibraron con La Vela Puerca, NTVG, Cuarteto de Nos, Buitres, Miranda! y el regreso de La Abuela Coca, entre muchas otras bandas. La diversidad musical, el respeto del público y la potencia artística marcaron un antes y un después para el festival en Uruguay.