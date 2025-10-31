Con presencia de Orsi, la Junta de Montevideo homenajeó al escritor Mauricio Rosencof

Cultura

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en el homenaje al escritor Mauricio Rosencof que llevó a cabo la Junta Departamental de Montevideo, en la que destacó su “destacada y fecunda trayectoria artística, literaria y cultural”.

Ediles de la Junta realizaron intervenciones en las que destacaron la trayectoria de Rosencof, que también dio un discurso en el que repasó sus años como jerarca de la Intendencia, la primera vez que vio la comuna a los 4 años y cómo era la vida de barrio cuando era joven.

En rueda de prensa, el escritor dijo que el homenaje “es un punto emocionante, formidable”, en el que siente “de igual a igual con toda la barra” de distintas generaciones que lo acompañó este viernes.

Rosencof fue consultado sobre el incremento de la violencia en el país, en la que se ven barrios que distan de los que recordó en su discurso. “Esto que está pasando nos toca a todos y es tarea de todos”, expresó.

“Se necesita que todos tomemos el compromiso de que a esto hay que mejorarlo. Nos duele que todos los días el informativo muestre muertos y heridos. Pero de algún lado sale eso y hay que atenderlo”, consideró.

Rosencof, apodado como el Ruso, nació en Florida en 1933. Hijo de inmigrantes polacos judíos que escaparon de los pogroms europeos, se interesó en la literatura y la política desde joven. En la década de 1960 se vinculó con el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, donde conoció a José Pepe Mujica.

Durante la dictadura cívico militar, el poeta y periodista fue preso político. Pasó 12 años encarcelado, donde fue sometido a tortura. En ese período, Rosencof escribió Memorias del calabozo junto a Eleuterio Fernández Huidobro, su obra más conocida.

Después de recuperar la libertad, el escritor publicó obras como Las cartas que no llegaron, El bobo del pueblo y Los caballos. En los 90, Rosencof fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo.