Con Sergio Gorzy, fundador de la Fundación Escuelas Vinculadas

Entrevistas

A Sergio Gorzy se lo conoce ampliamente dentro y fuera de la colectividad judía uruguaya, por su personalidad, su pasión por la Celeste, su cámara infaltable en los Mundiales, sus programas deportivos por radio y televisión y los dos años en los que se desempeñó como Presidente del Comité Central Israelita.

Lo que menos probablemente no todos conozcan, es el trabajo voluntario que realiza al frente de la Fundación "Escuelas Vinculadas", en pro de cinco escuelas públicas y un jardín de infantes.

Se trata de:

Jardín N°222 Golda Meir, en Casavalle

Escuela N° 68 Estado de Israel, en Brazo Oriental

Escuela N° 151 Albert Einstein, en Nuevo Mendoza

Escuela N° 217 Estado de Israel, en San José de Carrasco

Escuela N° 271 Ana Frank, en Cerro Norte

Escuela N° 359 Ana Vinocur, en Bella Italia

Junto a otros cuatro compatriotas, todos uruguayos judíos-dos de ellos residentes en Brasil-lleva adelante la fundación creada hace poco más de un año, cuyo trabajo deja huella, porque aportar a los niños, es mejorar el presente y futuro del país.

Con Sergio está William Rozenbaum (desde Brasil), al frente del Consejo Directivo, el cual está integrado también por Mónica Rozenbaum y Adriana Friedmann (en Brasil) .La Coordinadora General es Patricia Albojer, a quien conocemos también de otro proyecto voluntario hermoso que ya lleva unos años, "Mimochi".

Mónica es psicopedagoga con experiencia escolar y hospitalaria, Adriana es educadora, consultora especialista en educación e infancia y Patricia es Maestra y Psicóloga con especialización en niños y adolescentes.Conozcamos el trabajo de todos ellos, a través de la entrevista con Sergio Gorzy. Vale la pena.

P: Sergio, es un gusto estar en contacto contigo nuevamente, esta vez sobre un tema distinto y me atrevo a decir menos conocido: tu papel en la Fundación Escuelas Vinculadas. Esta fue creada para aportar a distintos niveles a escuelas públicas uruguayas y es algo relativamente reciente. Lo primero, ineludible-aunque todos pueden leerlo en la página de la fundación- es preguntarte cuál es la meta de esta fundación.

R: Escuelas Vinculadas comienza a funcionar el año pasado, pero la idea ronda hace mucho tiempo. Cuando en 2014 fui elegido para presidir el Comité Central Israelita, sabiendo que mi mandato sería dos años, comencé a explorar cuál podría ser mi vinculación después que terminara. Allí fue que pude conocer más de cerca las escuelas públicas que han recibido nombres que tienen que ver con la historia judía. Visitándolas me encontré que en todas se hacían referencia a acciones que, a veces en forma organizada, y a veces en forma individual, habían desarrollado instituciones o personas de nuestra colectividad a lo largo de los años. Me dolía ver que en algunos casos hacían referencia a situaciones que recordaban con cariño y agradecimiento, pero habían sido demasiado tiempo atrás y que la relación se había discontinuado.

Allí fue que se me ocurrió que se podría crear una fundación que apadrinara a esas escuelas, y a su vez generara en la sociedad un ejemplo para que otras colectividades hiciesen lo mismo, si es que ya no lo hacen, o que embajadas y empresas de distintos países radicadas en Uruguay, siguieran nuestro camino con la excusa del nombre de la escuela. Todas las escuelas son igual de importantes, el tema era encontrar un motivo para elegir un grupo de ellas, en este caso los nombres, y poder realizar un trabajo serio y ordenado que dé sus frutos.P: Es una hermosa combinación. Lo primero, ayudar a escuelas públicas, acompañarlas y estar atentos a sus necesidades. Y además, combinarlo con el común denominador de la temática que como colectividad judía nos toca en especial el corazón.

R: Así es. Te diré que nos presentamos en el Consejo de Educación Primaria y fuimos recibidos con alegría y entusiasmo. No nos metemos en lo curricular ni en temas que no tengan que ver estrictamente con las necesidades que surgen de los relevamientos realizados. No pedimos nada a cambio y siento que con esta idea cumplo con hechos lo que dije en palabras en la fiesta de Rosh Hashaná en setiembre de 2015 al Presidente Tabaré Vázquez, con la presencia de ministros y ex presidentes. Allí expresé en mi discurso algo así como que la colectividad judía del Uruguay cumple 100 años de vida institucional. En las primeras décadas, el sentimiento fue de agradecimiento al país por habernos recibido con los brazos abiertos y habernos integrado sin restricciones en todos los ámbitos, pero ya no corresponde agradecer más, ya que somos parte del país. Somos uruguayos de 2, 3 y 4 generaciones. Ya no podemos pedirle más nada al país, nada nos es ajeno, y por eso me tomo la atribución de anunciar que estamos a las órdenes para colaborar en lo que sea para juntos hacer un país mejor para todos. Es hora de "dar". Siento que Escuelas Vinculadas es nuestra forma de cumplir con esa premisa.

P: Me acuerdo perfectamente de esas palabras que pronunciaste, porque además fueron conceptos clarísimos que aparecieron también en más de una entrevista que me concediste a lo largo de los años. Sergio, los desafíos con los que lidiar en la sociedad civil son numerosos y sin duda en el campo de la educación pública hay un reto especial. ¿El que esta fundación se aboque a ello es por lo grave de la situación en la educación pública, a vuestro criterio, o simplemente porque en los niños está el futuro y pues es mejor invertir esfuerzos en ellos?

R: No se trata de situación grave o no. En todo el mundo lo público recibe apoyos del resto de la sociedad. La función de quienes llevan adelante la educación pública es infinita y nunca va a ser suficiente. Nuestra función, si se me permite el término en idish, es de hacer "shidaj" (unión), entre quienes quieren apoyar y quienes precisan apoyo. No nos compete opinar ni juzgar la situación actual, y me parece que en lugar de sentarnos a señalar con el dedo lo que hacen o dejan de hacer las autoridades, lo que pretendemos es estar a la orden y promover ideas que sean posibles y realizarlas. Estamos convencidos que en nuestro país se hacen cosas muy buenas, existen muchas organizaciones con una capacidad de ayuda enorme, y queremos llevar estas experiencias y oportunidades a las escuelas con las que trabajamos.P: Hablé en plural, porque evidentemente esto no lo hacés solo. Y en el "nosotros", en la página de la fundación, todos los nombres son de uruguayos miembros de la colectividad judía. No es casualidad, no es simplemente que todos ustedes se conocen de antes. ¿Es una forma de "tikun olam"-ese lindo concepto judaico que se refiere a la mejora del mundo- o simplemente ganas de aportar al país donde les parece más efectivo? En realidad, no hay una contradicción entre ambas cosas. Y la verdad es que parte de esto lo respondiste en realidad en tu primera respuesta.

R: Es cierto. Por supuesto que no estoy solo y muchos de nosotros tenemos una larga historia en común. El Consejo Directivo está integrado también por William Rozenbaum, Mónica Rozenbaum y Adriana Friedmann, asesorándonos desde Brasil. La coordinación está a cargo de Patricia Albojer. Es verdad que todos nosotros, los fundadores, somos integrantes de la comunidad judía, y hemos estado o estamos vinculados con distintos ámbitos comunitarios. Cada uno de nosotros desarrolla su trabajo en ámbitos como la educación, salud y gestión. Este movimiento nos resulta muy especial ya que nos une el amor por los niños y la educación, en este caso por la educación pública. Esperamos a futuro poder sumar más voluntarios a nuestra fundación para apoyar a estas escuelas.

P: ¿Qué es lo que ya han hecho Sergio?

R: Empezamos haciendo dos cosas. Por un lado conocer a las escuelas, visitarlas, escuchar a los directores y maestros, para entender dónde podía ser beneficioso nuestro aporte. Al mismo tiempo, nos contactamos con diferentes organizaciones y profesionales de trayectoria en Uruguay, con proyectos que puedan ser interesantes de llevar a las escuelas. Ambas tareas son permanentes. A medida que afianzamos vínculos y conversamos con los diferentes integrantes, van surgiendo propuestas y todas las semanas descubrimos nuevas instituciones fantásticas que pueden apoyar a "nuestras escuelas".

En este año y poquito de historia, hemos hecho mucho. Hemos concretado alianzas con universidades y organizaciones muy importantes de nuestro país, brindando nuevas experiencias para los niños y oportunidades de formación para los docentes. Se han realizado intercambios entre escuelas, y actividades en diferentes áreas como arte, deporte, educación, salud y recreación.

Con muchas de las instituciones de nuestra colectividad nos hemos vinculado creando interesantes proyectos en pro de los niños. Dichas alianzas resultaron muy fructíferas y este año volvemos a aunar esfuerzos con dichas organizaciones.

También, aunque no es en lo que queremos hacer foco, se han logrado ciertas mejoras edilicias, pintando escuelas y recibiendo donaciones de materiales y mobiliario.P: ¿Qué planes hay en el horizonte?

R: Para este año buscamos seguir creciendo. Ya estamos implementando nuevos proyectos, ampliando nuestro alcance y comenzando a implementar alguna propuesta propia.