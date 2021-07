Con Marianella Morena, que presenta “Muñecas de piel”, obra inspirada en Operación Océano

Cultura

La obra "Muñecas de piel", se estrena este 29 de julio en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre con texto y dirección de Marianella Morena.

Operación Océano es un caso paradigmático en Uruguay, que marcará un hito dentro de la jurisdicción de delitos sexuales.

La dramaturgia reúne testimonios reales, entrevistas a fiscales, Interpol, víctimas, formalizados, documentos legales, en un marco performativo musical y teatral.

Los personajes irán hasta el extremo de sí mismos, en un combate escénico forzando los estereotipos. El espectador /cliente/ voyeur elige por catálogo online o físico, y busca el mejor producto para alquilar por un rato.

En diálogo con Montevideo Portal, Marianella Morena explicó cuáles fueron las principales motivaciones para llevar a cabo esta ficción y qué pretende generar en el espectador.

"La historia del teatro universal, sobre todo en el siglo XX, tiene a muchos autores trabajando en hechos reales como disparador o línea de investigación. Escuché la noticia en prensa y se me instaló el tema, no fue una decisión voluntaria trabajar sobre el tema, sino que fue involuntario y no me podía sacar el tema de la cabeza", señaló la dramaturga.

"Me ha pasado con otros temas, hay como una presión interna que tenés que convertir eso en algo artístico. Decidí hacerlo y convoqué a Antonio Ladra porque fue el primer periodista que liberó los nombres de los victimarios. Yo no lo conocía personalmente, le mandé un mensaje y le dije ´tengo una nube en la cabeza, si querés vení y vemos qué hacemos´", agregó.

Morena relató que luego se encontró con Ladra y empezaron a conversar y ver qué hacían. "Me interesaba hacer una investigación periodística, empezar a generar encuentros con la fiscal a cargo del caso, Darviña Viera, Interpol, víctimas, victimarios, Unidad de Víctimas, la ONG El Paso que trabaja en casos de abuso sexual a adolescentes menores", explicó.

"Me interesó tener encuentros presenciales y la posibilidad de tener charlas, y eso lo tomaba como material. No estoy haciendo un documental, esto es ficción, es una obra de teatro inspirada y basada en hechos reales", añadió.

La dramaturga comentó "la investigación periodística tenía que ver con las ganas" de ella de encontrarse "con las personas, ponerle cara, cuerpo y voz a los relatos que a veces llegan a través de la prensa".

"Me parece conmovedor en lo que puede generar el arte, porque habilita un montón de relatos, lo que sentís, pensás, recepcionás a través de una historia que no tiene un relato lineal y no es que hay un malo o un bueno, sino que se ve la complejidad humana en este contexto", agregó.

Morena sostuvo que no está "restringida por la ley": "mi trabajo es uno, el de la fiscal es otro y de los abogados y la prensa otro", expresó. "Es bueno cuando el arte teatral toma temas que están en el presente. En este caso es ficción, hay tres protagonistas centrales, la fiscal y dos de las víctimas y hay momentos que la obra tiene realismo y otras no. Esa es la posibilidad que tiene el teatro, jugar con una poética", aseguró.

Sobre la interpretación de los personajes la directora teatral señaló que no hay una personificación de ninguna víctima en particular. "Luego hay roles que surgieron a la hora de la composición escénica para ampliar el relato y generar o ingresar otras miradas. Aparecen roles femeninos y otros masculinos para darle otra perspectiva para el espectador", explicó.

"En algunos casos hubo más resistencia, en otros no. Con la fiscal (Viera) e interpol tuvimos contacto enseguida. Los contactos los generaba Antonio (Ladra) y luego los derivaba. En todos los casos las locaciones para las entrevistas la ponían ellos, no intentaba convertirme en una periodista, sino que ellos tuvieran confianza y que sea una charla. Yo no iba a juzgar, porque no es mi trabajo sino el de la justicia. Quería que puedan contarme su punto de vista", señaló Morena.

"Es un trabajo escénico que plantea un debate y genera polémica, ya que divide a la sociedad. Cuantas más herramientas aparezcan para hablar de los temas que son tabúes, nos movilizan o generan incomodidad me parece que es bienvenido", añadió.

Además, Morena cree que es necesario "sacar los clichés" y asumir "las cosas que pasan". "Salgamos del prejuicio que tiene la construcción de la imagen, es todo mucho más complejo y esa complejidad en determinadas disciplinas no se traslada. La herramienta teatral permite dar licencias creativas, interpretativas, poéticas y libertades que por suerte existen en este país y nos permiten incluso incomodar. Cuanto más incomoda el arte me parece que más cumple su rol y cuanto más preguntas genera más cumple ese rol", concluyó la dramaturga.

Ficha técnica:

Texto y Dirección: Marianella Morena

Elenco: Álvaro Armand Ugón / Mané Pérez / Sofía Lara

Producción periodística: Antonio Ladra

Música: Maia Castro

Diseño de espacio: Ivana Domínguez & Mariana Pereira

Vestuario: Mariana Pereira & Ana Paula Segundo

Asistencia de dirección: Thamara Martínez

Producción: Lucía Etcheverry

Prensa: Lic. Beatriz Benech

Sala: Hugo Balzo de Sodre (Mercedes y Andes)

Fechas: 29, 30, 31 de julio

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de agosto

Horarios: 21:30 hs - domingos 19:30 hs

Entradas: Tickantel y boletería del Auditorio

Costo: $ 650