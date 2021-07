Con Diego Torres: “Los que me conocen saben que necesitan dejarme libre”

Entrevistas

Por Lorena Zeballos

laslecturasdelo

Atlántico a Pie es el primer álbum de estudio de Diego Torres desde Buena Vida (2015). Esta producción de 13 temas incluye siete nuevas canciones así como cuatro de sus exitosos sencillos lanzados desde 2018, "Un Poquito", "Esa Mujer", "Amanece" y "Este Corazón"; además de una versión acústica en solitario de "Amanece" y un remix urbano de "Un Poquito".

Todas las canciones cuentan con la autoría, composición y producción de Torre junto a Miguel "Yadam" González.

"Este disco representa mi mundo. Mi música viene cruzando de Latinoamérica a España, a Estados Unidos... Representa este horizonte amplio musical, mi mundo. Y por eso siento que este disco hay que contarlo, narrarlo", detalló el artista en entrevista desde Miami.

Atlántico a pie es el universo de Diego Torres regado de estilos musicales y una estrecha relación con artistas que lo han acompañado a lo largo de los años. Por eso invita en esta oportunidad a ser parte del camino a Ivete Sangalo (Brasil), Macaco (España), Fonseca (Colombia), entre otros artistas internacionales.

Tras más de tres décadas en la música, este disco es un mimo para sus seguidores y una señal para el Diego Torres del pasado y del presente: la clave es mantenerse siempre alerta.

"Le diría ‘preparate, porque no sabés todas las cosas que van a pasar'. Y hoy me diría ‘matenete atento, porque van a seguir pasando un montón de cosas'. Estoy feliz por todas las cosas que se me han presentado, poder hacer lo que amo, tener un público que me quiere. Pero lleva mucho trabajo y estar siempre atento", cerró el artista.

Por Lorena Zeballos

laslecturasdelo