Con Daniel Baldi, autor de "Los visitantes": "Me aburre cuando se pavea con el niño"

Fantasía

El escritor y exfutbolista Daniel Baldi se adentra en nuevos terrenos en su última novela, Los visitantes.

En esta nueva obra el autor propone una aventura que incita al lector a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de preservar nuestro planeta.



La novela combina lo sobrenatural con lo real en una historia ambientada en una zona rural. "Los hombres de traje negro son seres que en otro tiempo fueron humanos. Se materializan en un lugar determinado de la Tierra, con la apariencia de personas comunes. Llegan para actuar en una situación adversa y solamente tienen una oportunidad de intervenir. Cuando uno de estos hombres arriba a la chacra La Felicidad, algo malo está por acontecer, aunque nadie lo sepa", indica la reseña.



En sus novelas (13 hasta esta última obra) el fútbol siempre aparece como principal motor de inspiración, por lo que Los visitantes marca un cambio en la trayectoria de Baldi. Para hablar del oficio de la literatura, Baldi se animó a participar de nuestra sección Fantasía, un cuestionario para autores de literatura juvenil. Eso a pesar de que el autor no es amigo de las divisiones de la literatura por edad.





¿Qué debe tener un libro para niños sí o sí?

Una historia para niños necesita de agilidad, sinceridad (no hay buenos ni malos absolutos) y debe ser basada en un tema que a ellos les atraiga.

¿La literatura juvenil tiene el mismo valor que la literatura para adultos?

No creo que exista una literatura juvenil. Mis libros tratan temas de niños y adultos. Igualmente, como sé que luego se le pondrá el odioso rótulo de "para más de x años", uno tiene que ser extremadamente cuidadoso con los temas que aborda y las palabras que utiliza. Mucho más que en la literatura para "adultos".

¿Creés que está subestimada?

Creo que no. Los que subestiman no sé por qué lo harán. Hasta Stephen King es un escritor subestimado por alguna clase de crítico y, sin embargo, es el escritor más vendido.

¿Por qué decidiste escribir para jóvenes?

No escribo para jóvenes. Escribo para todo aquel que tenga ganas de leer. Ojalá sean niños, jóvenes y adultos.

¿Por qué es importante que los niños y jóvenes lean?

La lectura no tiene contraindicaciones. Un niño que lee se expresa mejor, piensa mejor y gana seguridad en sí mismo.

¿Cuál es el primer libro que recordás haber leído?

Los primeros libros que leí pertenecían a la colección Elige tu propia aventura.

¿Te parece que los niños leen cada vez menos, como se dice?

Los niños leen cada vez menos, culpa de que los padres fomentan cada vez menos la lectura.

¿Seguís leyendo literatura infantil o juvenil?

Leo poca literatura infantil juvenil. Me aburre cuando se pavea con el niño o el adolescente. Me gustan esos escritores que no andan no con vueltas y se ponen a escribir cosas duras y lindas como la vida misma.

¿Tenés referentes a la hora de escribir?

Mis referentes son escritores que admiro aunque sé que, lamentablemente, nunca llegaré a ser tan bueno como ellos.

¿Escribís pensando en alguien en particular, en cómo lo tomará un lector determinado?

Escribo pensando en mí. Soy muy egoísta. Es un libro que yo quiero leer.

Sobre Daniel Baldi



Soy el menor de tres hermanos y nací y crecí en Colonia del Sacramento, Uruguay. En el año 1998 me vine a vivir a Montevideo para jugar al fútbol en el Club Atlético Bella Vista. Durante mi carrera deportiva tuve la suerte de jugar en clubes como Plaza Colonia, Peñarol, Cerro, Danubio. En el exterior jugué en el Cruz Azul de México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarme mucho mi profesión, siempre disfruté leyendo y, con el tiempo, comencé a crear mis propias historias. En mis novelas el fútbol siempre aparece como principal motor de inspiración.



Al escribir trato de trasladar inquietudes con total sinceridad, para que pensemos, debatamos y, por qué no, nos emocionemos juntos. Publiqué en Santillana Mi mundial (2010), El Súper Maxi del Gol (2011), La Botella F.C. (2011), Los mellis. Un verdadero equipo (2012), La Botella F.C. ¡La diez a la cancha! (2012), La Botella F.C. La once se la juega (2013), Entre dos pasiones (2013), Mi mundial 2 (2014), La Botella F.C. El salto a los 12 (2014), Estadio lleno (2015), La Botella F.C. El desafío final (2016), El muro (2016) y El rey (2018). En 2017 se estrenó la película Mi mundial. El camino es la recompensa, dirigida por Carlos Morelli y basada en la novela Mi mundial.