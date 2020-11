Con Chole, que presenta "Solo cosas buenas": "Tiene un mensaje esperanzador"

Metralleta

Este 4 de diciembre, a partir de las 21 horas, Chole presenta su segundo disco solista en la Sala Zitarrosa (con Martes 13 como banda invitada).

Alfredo Chole Gianotti, que llevara con buen tino el timón de la Abuela Coca por tantos años, incursiona en su segunda aventura en solitario, cuya presentación se vio demorada por ese detallecito sanitario que paró también al resto del mundo.

Pero Chole aclara que ello permitió que su disco, Solo cosas buenas, cumpliera también su ciclo solar. Algo hay de eso en su álbum. Esta obra "fue creada durante un ciclo solar, dos solsticios y dos equinoccios que influenciaron directamente el carácter de este segundo trabajo solista".

Cada textura musical, aclara Chole, tiene la sensación térmica de las estaciones, compara el ciclo del tiempo con el ciclo de la vida y tiene como motivo transmitir un mensaje esperanzador, algo esencial en estos tiempos que corren.

Fue grabado en Montevideo. Buenos Aires y Barcelona entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Ya había visto la luz a fines del año pasado pero ahora podrá ser presentado como merece.

En los días previos a la presentación, charlamos con Chole en nuestro espacio Metralleta sobre un disco "ecléptico y minimalista".

- ¿Cómo definirías en una frase el disco Solo cosas buenas?

Es un relato en primera persona de los sentimientos vividos en un año solar, por eso hace un paralelismo con las estaciones y los estados de ánimo, con un mensaje esperanzador como motivo principal.

- ¿Cómo influyeron las estaciones en la composición y grabación del disco?

Es una obra conceptual ordenada como un año solar del hemisferio sur: verano, otoño, invierno, primavera y nuevamente verano; con la atmósfera de cada canción trata de sugerir esa misma sensación a quien la escucha.

- ¿Qué concepto se repite a lo largo del disco?

Es ecléctico y minimalista, artísticamente hablando, y directo desde lo personal.

- ¿Modificó la pandemia la presentación del disco?



El disco salió en diciembre del 19 pero la presentación se retrasó un año. De alguna forma también cumplió su ciclo solar.

- ¿Cuáles son las diferencias de componer para un proyecto solista y componer para la Abuela Coca?

Con Abuela Coca se componía y organizaba en colectivo; en este proyecto solista la responsabilidad es total, artística y logísticamente, mía, acompañado de un gran equipo de manager, músicos, técnicos, sello y productor que hacen posible el funcionamiento de este nuevo proyecto..

-¿Cuál es la influencia más evidente del disco?

Ecléctico como nuestra cultura mestiza, por eso me identifico con el rock mestizo. ¿Un artista referente? The Clash.

- ¿Y la menos evidente?

Las canciones de rock al estilo Tom Petty o los Stones, y del Río de la Plata un Calamaro o un Dino.

- ¿Qué música escuchaste más durante el proceso de grabación del disco?

Cuando estoy en el proceso de un disco, como artista compositor me trato de concentrar en esa música y no en otra para no distraerme; de todos modos soy muy random escuchando música y no paro de conocer bandas nuevas o nuevas tendencias.



-¿Qué álbum podés escuchar una y otra vez?

60 x 60, las obras completas de Charly García

- ¿Para qué sirven las canciones?

Como compositor son una gran puerta de salida y canalización de diferentes estados de ánimo, pensamientos y sentimientos, básicamente una terapia que puede aparecer en forma de relato o de mensaje que llega a quien se identifica y le hace sentir como propia la misma sensación. Dicen que las canciones cuando llegan al pueblo dejan de ser tuyas para ser de la gente.