Carnaval 2026

Comenzó la venta de entradas para Carnaval en el Teatro de Verano: precios y dónde comprar

Montevideo Portal

La venta de entradas para presenciar el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval 2026 en el Teatro de Verano Ramón Collazo ya comenzó para los espectáculos de la primera rueda, que se desarrollará desde el lunes 26 de enero hasta el 5 de febrero, siempre y cuando no haya suspensiones por mal clima.

Las entradas —todas numeradas— se venden de forma anticipada en Abitab, tanto vía web como en los locales de todo el país. Además, si quedan localidades pueden comprarse el día de cada etapa en las boleterías del Teatro de Verano, antes del inicio de la función.

Los valores varían según el sector de butacas, con rangos que van desde $ 320 hasta $ 1.070 por noche:

Platea Baja:

Sector B: $ 1.070

Sectores A y C: $ 970

Platea Media:

Sectores E y F: $ 520

Sector D y G: $ 470

Palco 2 (platea media): $ 1.070

Platea Alta:

Sectores I y J: $ 370

Sector H: $ 320

Etapa 1 - Lunes 26/01

Más Que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)

Gente Grande (Murga)

Club Social (Humoristas)

Falta Y Resto (Murga)

Etapa 2 - Martes 27/01

Herencia Ancestral (Sociedad de Negros y Lubolos)

Don Bochinche y Compañía (Murga)

Diablos Verdes (Murga)

Zíngaros (Parodistas)

Etapa 3 Miércoles 28/01

Integración (Sociedad de Negros y Lubolos)

La Margarita (Murga)

Cyranos (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4 - Jueves 29/01

Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

A La Bartola (Murga)

Un Título Viejo (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 - Viernes 30/01

Valores (Sociedad de Negros y Lubolos)

Jorge (Murga)

Los Chobys (Humoristas)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 - Sábado 31/01

La Sara Del Cordón (Sociedad de Negros y Lubolos)

Casa (Revista)

Mi Vieja Mula (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 - Domingo 01/02

Madame Gótica (Revista)

Curtidores De Hongos (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 - Martes 03/02

Carambola (Revista)

Jardín Del Pueblo (Murga)

Cayó La Cabra (Murga)

Los Adam´s (Parodistas)

Etapa 9 - Miércoles 04/02

La Compañía (Revista)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 - Jueves 05/02

Tabú (Revista)

La Mojigata (Murga)

Queso Magro (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

