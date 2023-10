Cultura

Colección con relatos inéditos de Cortázar hallados en Uruguay se remataron a US$ 36.000

Montevideo Portal

El mecanoscrito original de Historias de cronopios y de famas del argentino Julio Cortázar, que incluye siete relatos inéditos de ese exponente del boom literario latinoamericano, fue subastado hoy en Montevideo por US$ 36.000 (US$ 42.000 si se considera comisión).

Según supo Montevideo Portal, el material fue comprado en Zorrilla Subastas por un coleccionista argentino vía telefónica, tras la puja de seis otras personas con intención de adquirir la obra.

Desde Zorrilla Subastas informaron que había compradores pujando desde varios países: Uruguay, Argentina, México, Chile y España. También participaron de la subasta representantes del Ministerio de Cultura de Argentina.

El precio base era de US$ 12.000, y el valor estimado de la colección en lo previo era de entre US$ 15.600 y US$ 21.000.

Fechado en París en 1952, el mecanoescrito contiene 46 relatos breves en 60 hojas impresas en una sola cara.

Del total de relatos, 35 aparecieron “casi sin variantes” en la primera edición de Historias de cronopios y famas (Editorial Minotauro, Buenos Aires, 1962) y otros cuatro se publicaron posteriormente, señala el catálogo.

Siete, titulados “Inventario”, “Carta de un fama a otro fama”, “Mariposas automáticas”, “Los viajes y los sueños”, “Diminuto unicornio”, “Rabia de espejo” y “Rey del mar” siguen inéditos, según estudios académicos.

El mecanoescrito apareció en Montevideo hace poco más de un año, en la biblioteca de un particular que había fallecido. Estaba en una caja sin inventariar, cómo fue a parar ahí, se desconoce.

La preparación del remate tomó aproximadamente un año y para acreditar la obra se consultó a dos expertos en Cortázar: el escritor uruguayo Aldo Mazzucchelli, doctor en Letras por la Universidad de Stanford, y al librero anticuario argentino Lucio Aquilanti, coautor de Todo Cortázar. Bio-bibliografía (2014).

