Cifra récord: cárcel y millonaria multa a funcionario que “hizo sebo” diez años

En los últimos días, la Justicia de Kuwait dictó una de las penas más duras de su historia, al menos en lo que respecta a fraudes salariales en el sector público.

Según informó el periódico Al Qabas, un tribunal de apelaciones ratificó la condena de primera instancia contra un funcionario público, quien durante diez años percibió un salario sin cumplir sus funciones. En rigor, ni siquiera iba a su lugar de trabajo.

El tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión y le ordenó pagar una multa de 312.000 dinares kuwaitíes, lo que equivale a nada menos que 1.016.000 dólares.

De acuerdo con el citado medio, durante el juicio se demostró que el funcionario, cuyo nombre no se divulgó, ocupaba un puesto en el departamento de atención al ciudadano. Durante los últimos diez años, “se ausentaba de su lugar de trabajo y no cumplía con ninguna de sus obligaciones laborales”, pero su salario seguía siendo ingresado en su cuenta bancaria mensualmente. Tras descubrirse la anomalía, las autoridades le abrieron una causa penal por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.

Aunque el funcionario había sido absuelto previamente por otros dos tribunales, el tribunal de casación anuló dichos veredictos porque consideró que las pruebas en su contra eran irrefutables. Además de la condena de cinco años de prisión, se le ordenó devolver los salarios cobrados, que ascendían a 104.000 dinares kuwaitíes (339.000 dólares), así como el doble de esa cantidad como sanción.

El informe subraya que la sentencia es una de las más severas jamás emitidas en los últimos años, y llega en medio de esfuerzos concentrados por parte de Kuwait para combatir el fraude salarial y la corrupción administrativa.

Estos casos, si bien no son cotidianos, suceden con relativa frecuencia.