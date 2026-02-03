Curiosidades

Chofer “interrumpió sexo oral” en el asiento trasero y cobró algo más que la tarifa

El sexo en el asiento de atrás de un automóvil es un tópico de la cultura pop del siglo XX, surgido probablemente a la par de la popularización de estos vehículos.

En lengua española, por ejemplo, la cópula automotriz es mencionada en canciones como “Aves de paso”, de Joaquín Sabina, “Cadillac solitario”, de Loquillo y los Trogloditas, o en el poema “Julia Reis”, del escritor gaditano José Mateos.

En todos esos casos se hace referencia a momentos de intimidad de pareja, algo muy diferente a lo que ocurrió el pasado domingo en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía.

Allí, dos caballeros se pusieron demasiado románticos en el asiento trasero de un auto, sin importarles que se trataba de un auto de aplicación y que iban acompañados por otro pasajero y por el chofer, a quien no le gustó demasiado que su herramienta de trabajo fuera utilizada como habitación de motel.

En redes sociales, el trabajador contó que todo sucedió cuando llevaba a tres pasajeros, todos ellos varones, desde el barrio de Graça al de Rio Vermelho.

Tal como se aprecia en el video, los dos ocupantes del asiento posterior comenzaron a besarse apasionadamente, y luego el desenfreno erótico dio paso a efusiones mayores, expresiones estas que no tienen otro cometido que servir de elipsis o torpes eufemismos para sugerir lo que el lector puede apreciar en las imágenes.

Cuando Zeca —tal el nombre del chofer— notó lo que sucedía, detuvo la marcha y exigió a los amantes que salieran de su auto. La situación derivó en un altercado verbal que luego se transformó en intercambio de golpes, en el que Zeca terminó lesionado en el rostro.

En declaraciones al portal noticioso G1, Zeca dijo que también lanzó un puñetazo contra uno de los pasajeros, y afirmó haber actuado en defensa propia. También informó que presentó una denuncia policial contra la persona que solicitó el viaje, ya que no tenía más información sobre los pasajeros.

En un comunicado, la Policía Civil informó que registró el incidente como “agresión física” y que hubo agresiones por ambas partes. El caso está siendo investigado.