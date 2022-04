Centro Cultural de Música celebra sus 80 años con 8 conciertos de artistas internacionales

Tiempo libre

El Centro Cultural de Música (CCM) celebra sus 80 años de vida con un programa de ocho conciertos de reconocidos artistas internacionales.

La organización dedicada a la difusión de la música clásica vuelve con todo después de dos años sin la posibilidad de presentar su temporada habitual. El CCM ha cumplido con el desafío de brindar al público la posibilidad de disfrutar de espectáculos que se presentan en las principales salas del mundo.

Esta institución sin fines de lucro se fundó en 1942 a instancias de jóvenes músicos uruguayos y amantes de la música, encabezados por Héctor Tosar, con deseos de fomentar la creatividad así como la interpretación y divulgación de la música clásica en todas sus formas.

Tras 80 años de compromiso y entrega con la promoción y difusión de la música clásica, el CCM continúa siendo un protagonista destacado en la vida cultural del país a través de sus series de suscripción, proyectos comunitarios y educativos.

A lo largo de estas ocho décadas han actuado los más reconocidos organismos sinfónicos y filarmónicos, orquestas de cámara, ballets, conjuntos vocales e instrumentales, solistas y coros, cubriendo casi todas las expresiones musicales.

Artistas del más alto nivel como Rudolf Nureyev, Antonio Gades, Zubin Mehta al frente de la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, Daniel Barenboim con la Orquesta West Eastern Divan, Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Sir Simon Rattle con la London Symphony Orchestra, Sir John Eliot Gardiner con English Baroque Soloists & Monteverdi Choir, los cellistas Yo Yo Ma y Gautier Capuçon, el violinista Maxim Vengerov y la mezzo-soprano Joyce DiDonato, entre muchos otros, han visitado Uruguay durante este tiempo.

La temporada 2022 ofrecerá ocho conciertos en las dos principales salas de Uruguay, que comenzarán el martes 7 de junio en el Teatro Solís con “¿Quién es Clara Wieck?”, espectáculo encabezado por la actriz Annie Dutoit Argerich, el barítono Víctor Torre y Eduardo Delgado en piano. La obra está dirigida por Betty Gambartes y trata sobre la vida de Clara Wieck, quien no sólo fue una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una consumada compositora e influyente difundidora del Romanticismo musical. La pieza propone un diálogo entre la música y las confesiones de la artista.

En el mismo escenario, la Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigida por maestro húngaro Gergely Madaras y con Nikolái Luganski en el piano, se presentará el martes 28 de junio.

Y la soprano Nadine Sierra, quien acaba de lanzar su segundo álbum solista Nadine Sierra: Made for Opera con la Orquesta de la Rai y Riccardo Frizza, estará el lunes 25 de julio.

El calendario continúa el lunes 5 de setiembre en el Auditorio del Sodre con la actuación del violinista Joshua Bell y la Academy of St Martin in the Fields que interpretará el concierto de Tchaikovsky y cerrará con la poderosa Sinfonía “Eroica” de Beethoven.

Por su parte, el domingo 18 se presentará la Orquesta Barroca de Venecia, liderada por su fundador el profesor y clavecinista Andrea Marcon, en el Teatro Solís.

El miércoles 19 de octubre, The Deutsche Kammer-Philharmonie Bremen, con Christian Tetzlaff en el violín, estará sobre el mismo escenario. La orquesta tocará la Sinfonía n.º 29 que Mozart compuso a los 18 años, y cerrará con uno de los grandes conciertos para violín del repertorio, el de Johannes Brahms.

De la misma forma lo hará el quinteto Canadian Brass, el jueves 3 de noviembre.

El concierto de clausura estará a cargo del pianista galés Benjamin Grosvenor y será el lunes 21 de noviembre en el Solís.

El precio del abono va desde $ 200 a $ 760. Por información y venta: abonos@ccmusica.org.uy 092 828 829 - 2915 4474 ccmusica.org.uy

