Cavani presentó un libro sobre su historia de vida y explicó el origen de su nombre

Noticias

El delantero de la selección uruguaya de fútbol y del club inglés Manchester United Edinson Cavani presentó el libro que realizó junto a su esposa Jocelyn Burgardt este lunes y se presentó en la actividad de presentación. Allí, explicó que quiso escribirlo de una forma en donde el que lo lea “también pueda darle énfasis a la imaginación” y, a su vez, a la realidad porque surge de su historia de vida. “Es la historia de mi nombre”, indicó.

El nombre de la obra “La luz de mi nombre” trata, según contó, de la curiosidad de un niño por el significado de su nombre y de querer saber la historia. El delantero uruguayo explicó que desde que conoció el verdadero significado de su nombre (Edinson) comenzó a crear su identidad y una seguridad que fue creando su perfil.

“De a poco lo vas formando, con la base de ya saber de cuál es tu nombre. En el libro encontrarán alguna reflexión que no lo escribí ni en un día, ni en dos, ni en tres. Creo que fue el último que terminé el libro porque tenía mis momentos que me quería sentar a escribir porque se me venían cosas y las formas en las que yo las quería expresar”, indicó.

“Entonces, tuve mucho tiempo para escribir. Es un libro corto, pero tuve mucho tiempo porque quería poner cosas que realmente las sintiera. Cosas que fueran tan fantasía, sino que me salieran y pensar la manera de expresarlo”, agregó.

Entrevistado en Telemundo, Cavani aseguró que el titulo del libro tiene que ver con su nombre. Edinson contó que su nombre proviene de un “personaje muy reconocido”, un genio en el mundo, en referencia a Thomas Edinson, inventor y científico de Estados Unidos, que creó la bombita de luz.

“Me gusta todo lo que sea relacionado con dejar algo. Con dejar un mensaje, con dejar algo a los niños, que son la esperanza de cada país, de cada sociedad. Entonces, formarlos a ellos con una base de identidad propia les da una seguridad, que seguramente los va a ayudar para lo que va a ser el camino de su vida”, aseguró.

“En esta etapa de mi vida, donde descubro también que me gusta mucho escribir, traté de contar un poco mi historia y hacerlo de una forma que pueda llegar. De un niño que era muy curioso, inocente, que va descubriendo la vida de acuerdo con cada paso que va dando y que cuenta su historia y cómo llega a saber su nombre. así que es un poco el motivo de por qué estoy acá, por qué la estoy acompañando. espero que guste y llegue a todas las personas”, finalizó.