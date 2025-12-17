Cultura

Carnaval: quedó definido el fixture de la primera rueda del Concurso Oficial

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) publicó este miércoles el cronograma de la primera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que comenzará el lunes 26 de enero de 2026, en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Cuatro días antes, el jueves 22, será el tradicional Desfile Inaugural en la avenida 18 de Julio.

El concurso oficial lo abrirá la Sociedad de Negros y Lubolos debutante Más que Lonja, mientras que la última etapa la cerrará el conjunto campeón de parodistas, Momosapiens. Las entradas se encuentran a la venta en Abitab.

Etapa 1 (lunes 26 de enero)

- Más que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)

- Gente Grande (Murga)

- Social Club (Humoristas)

- Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 (martes 27 de enero)

- Herencia Ancestral (Sociedad de Negros y Lubolos)

- Don Bochinche y Compañía (Murga)

- Diablos Verdes (Murga)

- Zíngaros (Parodistas)

Etapa 3 (miércoles 28 de enero)

- Integración (Sociedad de Negros y Lubolos)

- La Margarita (Murga)

- Cyranos (Humoristas)

- Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4 (jueves 29 de enero)

- Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

- A la Bartola (Murga)

- Un Título Viejo (Murga)

- Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 (viernes 30 de enero)

- Valores (Sociedad de Negros y Lubolos)

- Jorge (Murga)

- Los Chobys (Humoristas)

- La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 (sábado 31 de enero)

- La Sara del Cordón (Sociedad de Negros y Lubolos)

- House (Revista)

- Mi Vieja Mula (Murga)

- Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 (domingo 1° de febrero)

- Madame Gótica (Revista)

- Curtidores de Hongos (Murga)

- Sociedad Anónima (Humoristas)

- La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 (martes 3 de febrero)

- Carambola (Revista)

- Jardín del Pueblo (Murga)

- Cayó la Cabra (Murga)

- Los Adams (Parodistas)

Etapa 9 (miércoles 4 de febrero)

- La Compañía (Revista)

- La Nueva Milonga (Parodistas)

- Los Rolin (Humoristas)

- Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 (miércoles 5 de febrero)

- Tabú (Revista)

- La Mojigata (Murga)

- Queso Magro (Murga)

- Momosapiens (Parodistas)

