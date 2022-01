Carnaval: conjuntos afectados por covid, en hasta 25% de sus integrantes, deberán actuar

Cultura

La Intendencia de Montevideo (IM) y los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) acordaron un protocolo de actuación ante casos de covid-19 durante el Concurso Oficial de Carnaval 2022, denominado Dr. Tabaré Vázquez.

El procedimiento establece que “los conjuntos que se vean afectados en hasta el 25% de sus integrantes deberán actuar en la fecha prevista para su participación en el concurso”, informó la comuna en su sitio web.



Para cubrir eventuales bajas de componentes se habilitó la posibilidad de inscribir suplentes. Las inscripciones –por excepción– serán establecidas por la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo y podrán realizarse hasta la hora 17 del día en que actúe el conjunto.



“No se penalizará a las agrupaciones que, debido a bajas por covid-19, no alcancen el mínimo de componentes que establece el reglamento del concurso”, señala la intendencia.



En los casos que una agrupación tenga más del 25% de su plantel certificado por covid-19 en la primera o segunda rueda, la dirección del conjunto podrá decidir actuar en las mismas condiciones y con las mismas flexibilidades. O también, podría optar por reprogramar su actuación en la rueda en la que se constata la imposibilidad de subir, siempre y cuando sea un conjunto programado entre las etapas 1 y 5 de la rueda en cuestión.

Por otro lado, el conjunto puede “decidir no actuar en dicha rueda si el conjunto se encuentra programado entre las etapas 6 y 11”. En este caso, si el conjunto no sube en la primera rueda, el puntaje logrado en la segunda rueda será duplicado. Si el conjunto sube en la primera rueda y no en la segunda, el puntaje de la primera rueda será duplicado.

“Esta disposición se aplicará solamente a los conjuntos que estén programados en las últimas seis etapas de la primera y de la segunda rueda, por el hecho de no disponer de días suficientes dentro de la misma rueda para su reprogramación”, aclara la IM.

Para la Liguilla, los conjuntos participantes que tengan más del 25% de los componentes afectados por covid-19 deberán actuar con las flexibilidades establecidas en el protocolo.

Por la extensión reducida de esa ronda, la reprogramación no será posible. Por poseer una escala diferente de puntaje tampoco se podrá aplicar el puntaje de ruedas anteriores. Por tanto, si el conjunto decide no actuar, no tendrá posibilidad de reagendar esta tercera rueda ni de acumular puntaje.