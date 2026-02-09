Canelones continúa celebrando el Carnaval 2026 con espectáculos en múltiples escenarios

Carnaval 2026

Montevideo Portal

Miles de personas participaron y disfrutaron de los espectáculos del Carnaval 2026 entre el 5 y el 7 de febrero, con acceso libre y gratuito, en el marco de un recorrido cultural impulsado por el Gobierno de Canelones en distintos puntos del departamento, que además anticipa nuevas propuestas para los próximos días.

Los tablados albergaron tanto a agrupaciones que compiten en el ámbito departamental como a elencos destacados del certamen organizado por Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu). Entre estos últimos estuvieron las murgas Falta y Resto, La Trasnochada, La Mojigata, La Gran Muñeca, Doña Bastarda, Cayó la Cabra y Diablos Verdes, además de los parodistas Zíngaros y los humoristas Cyranos.

En esta ocasión, los espectáculos se desplegaron en distintos escenarios del departamento: la explanada del obelisco, ubicada en la rambla de Salinas y avenida Julieta; la plaza Los Pilares de Santa Lucía del Este; el Espacio Dínamo de Atlántida; el Teatro de Verano de Parque del Plata norte; el escenario Federico Violante, en la ciudad de Montes; la plaza de Tala; la Liga de Fomento de Jaureguiberry; el centro de barrio de Pinares de Solymar; dos espacios en Ciudad Líber Seregni (el Club Martín Céspedes y la plaza Villa Tato); el anfiteatro de Paso Carrasco; el Parque Sin Tranquera de Ciudad de la Costa y el campo de fútbol de Estación La Floresta. Además, también hubo presentaciones en el barrio Ansina de Las Piedras y en el Complejo Cultural Politeama, en la ciudad de Canelones.

Las propuestas se extenderán durante todo febrero y hasta el 15 de marzo inclusive en distintos puntos del departamento, con circuitos, tablados, concurso oficial y desfiles distribuidos en varias regiones y municipios. Por tal motivo, se invita al público a seguir las redes sociales de Canelones Cultura para consultar la agenda y no perderse ninguna de las actividades programadas.

El secretario general del Gobierno de Canelones, Pedro Irigoin, evaluó positivamente el desarrollo del circuito de carnaval y remarcó el compromiso que asume la comuna en la organización de estas propuestas. Asimismo, destacó que el gobierno departamental “destina recursos económicos para que esto suceda” y que el proceso requiere infraestructura, movilidad y planificación en todo el territorio.

Por otra parte, antes de su presentación en el Teatro de Verano de Parque del Plata norte, Álvaro Sastre, integrante de la murga La Pinocha —conformada por murguistas de diferentes localidades de la Costa de Oro—, resaltó la importancia que tiene para los conjuntos locales integrar este circuito. Comentó que la murga trabaja desde hace varios meses en la preparación del espectáculo y destacó especialmente la posibilidad de iniciar el recorrido en su propio entorno. “Empezar acá, que es nuestra casa, es muy importante para nosotros”, expresó, y remarcó además la chance de llevar la propuesta a distintos puntos de Canelones y compartir escenario con agrupaciones de amplia trayectoria.

A pocos kilómetros de ese lugar, tras culminar su actuación en el tablado montado en el Espacio Dínamo de Atlántida, Marcel Borrone, integrante y director responsable de los humoristas Cyranos, también destacó la iniciativa del Gobierno de Canelones de instalar escenarios con acceso libre y gratuito en distintos balnearios. Sostuvo que este tipo de actividades facilita el acercamiento del carnaval a públicos variados. “La gente se divierte mucho, porque en realidad eso es lo que busca: divertirse, pasarla bien”, añadió.

Quienes concurrieron a los distintos tablados del circuito subrayaron la relevancia de disponer de actividades culturales gratuitas y accesibles en sus propias comunidades, y valoraron tanto el nivel artístico de los espectáculos como el clima familiar que se generó en cada espacio. En Parque del Plata, María Julia, residente del lugar desde hace décadas, calificó la propuesta como “hermosa” y sostuvo que este tipo de iniciativas “hacían falta para alegrar a todo el barrio”, remarcando la posibilidad de disfrutar del carnaval a pocos pasos de su casa.

Por su parte, Roxana, una turista argentina que pasa sus vacaciones en la zona, relató que conoció la actividad a través de las redes sociales y que la experiencia superó sus expectativas. “La verdad es que esto está divino”, afirmó.

En el escenario de Salinas, Maite, recién llegada desde Artigas, también subrayó que este tipo de iniciativas favorecen “que la gente venga, se reúna y conozca también la cultura que tenemos acá en Uruguay”.

Montevideo Portal