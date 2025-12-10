Cultura

Cambios en el tránsito por el concierto de La Vela Puerca: los detalles

La Vela Puerca se presentará este sábado 13 de diciembre para celebrar sus 30 años en los escenarios, tras su fundación un 24 de diciembre de 1995. La cita está pactada para que en la rambla del Club de Golf en Montevideo miles de fans celebren el aniversario del icónico grupo que recorrió el mundo con su música.

El tránsito se verá afectado desde las 21 horas del viernes hasta las 9 de la mañana del domingo. Las calles cortadas serán por la avenida Cachón entre la Rambla y el Teatro de Verano, Bulevar Artigas entre Errazquín y Tabaré, y la Terminal de la Rambla.

Las puertas se abrirán sobre las 17, y habrá tres shows en la previa: A las 18 horas sonará Neamwave, a las 19 Mota y a las 20 Flor Sakeo. Finalmente, La Vela tocará a las 21.

En tanto, el acceso al predio será por Bulevar Artigas para aquellos que tengan ingreso preferencial, mientras que por las canteras aquellos que tengan general.

Desde la organización se invita a llevar un alimento no perecedero para colaborar con la red de Redalco, formada por más de 400 organizaciones. “Cada aporte va a llegar a merenderos, comedores y clubes de niños. Y si no vas al concierto pero igual querés sumarte podés donar el monto que quieras en redalco.org”, agrega.

“Este show especial será una fiesta, en la que se podrá disfrutar de los grandes éxitos que marcaron la carrera de La Vela Puerca, un viaje musical por lo mejor de todos sus álbumes, fechas significativas que prometen ser históricas para la banda y para todos los que han acompañado su recorrido musical. Será una noche llena de emoción, nostalgia y mucho rock”, señala la productora.

De cara al show, emitieron un listado de objetos prohibidos, que serán retirados en el ingreso al predio:

- Go Pro

- Carpas

- Elementos punzantes

- Drones

- Ecovasos

- Conservadoras

- Fuegos artificiales

- Selfie Stick

- Paraguas

- Aerosoles

- Sillas plegables

- Banderas con palo

En tanto, sí se podrá ingresar con los siguientes objetos:

- Termo y mate

- Cantimplora

- Cigarros

- Cargador

- Lentes de sol

- Lona

- Piloto (campera)

- Encendedor

- Riñonera

- Protector solar

- Celular

- Coches

- Mochilas y bolsos

- Medicamentos

