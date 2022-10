Bonnie Tyler, “la primera dama del rock mundial”, se presentará por primera vez en Uruguay

Cultura

Bonnie Tyler, la cantante galesa que le dio voz a la icónica canción “Total Eclipse of the Heart”, visitará por primera vez Uruguay. La artista, que celebra sus 50 años de carrera, dará un show en el Auditorio Nacional del Sodre el próximo 30 de noviembre, en el marco de su gira por Sudamérica.

La artista visitará varias ciudades de Brasil previo a su concierto en Montevideo. El espectáculo se basará en sus creaciones más recientes y sus entrañables éxitos. De este modo, recordará sus clásicos como “Lost in France”, “It’s a Heartache” y el inolvidable “Total eclipse of the heart”, así como también “Holding out for a hero” y “If you were a woman (and I was a man)”.

Tyler se distingue por su voz particular, con un tono ronco como consecuencia de una operación en la que se extirpó sus nódulos vocales.

En 2019 la cantante lanzó Between the earth and the stars, un disco contemporáneo con guiños a momentos pasados de sus 50 años de carrera. Lo grabó con David, Mackay, quien produjo sus dos primeros álbumes allá por los 70. El álbum cuenta también con tres dúos emocionantes con Rod Stewart, Cliff Richard y Francia Rossi. Su siguiente álbum The beat is yet to come, llegó en febrero de 2021. El lanzamiento se retrasó debido a la pandemia de Covid 19, pero ahora Tyler se siente lista celebrar: “Espero que estas canciones les levanten el ánimo. Estoy muy feliz y orgullosa de este nuevo álbum, simplemente trae una sonrisa a mi cara cada vez que lo pongo. Prometo que lo mejor está por venir”, expresó.