Barceló tras tapar nombre de Viana: “Hacer visibles cosas que se pretendían invisibilizar”

Carnaval 2026

Montevideo Portal

El conjunto de humoristas Sociedad Anónima, ganador de la categoría en el Concurso Oficial del Carnaval 2026, cerró su participación con una polémica, ya que durante la entrega del premio, el conjunto decidió tapar con una cinta el nombre de Carlos Viana, el cual se encontraba en el trofeo.

El director del conjunto, Carlos Barceló, se refirió al episodio en una entrevista con el programa Hacemos lo que podemos (Undertake media) y explicó cómo se produjo el hecho.

“No lo tapé yo, lo tapó algún compañero o alguna compañera”, señaló. “Yo lo recibo, digo unas palabras y lo paso al resto del grupo que estaba detrás mío”, explicó.

Según relató, al recibir el trofeo de campeón, les dieron además otros reconocimientos y presentes. Fue en ese momento cuando alguno de los integrantes colocó la cinta sobre el nombre de Viana.

“Cosa que yo no decidí y me sorprendió, pero que respaldo”, afirmó. “No solo me parece bien. Tapar algo sirvió para destapar cosas, para hacer visible una realidad y algunas cosas que se pretendían invisibilizar”, afirmó.

El director de Sociedad Anónima también se refirió a los cuestionamientos hacia Carlos Viana, cuyo nombre figuraba en el trofeo de la categoría.

Según Barceló, el humorista tuvo comportamientos que generaron cuestionamientos dentro del ambiente laboral.

“Viana ha tenido conductas que han sido irrespetuosas, desajustadas, tremendamente censurables con otras personas que estaban bajo su responsabilidad”, afirmó.

En ese sentido, señaló que en el ámbito laboral el artista recibió sanciones y que su nombre ya había sido mencionado anteriormente en denuncias vinculadas a Varones Carnaval.

“Sus virtudes artísticas y su aporte a lo largo de mucho tiempo al Teatro de Verano, pero también al carnaval, merecieron reconocimiento. No es raro, porque hizo merecimientos suficientes para tener un reconocimiento”.

No obstante, consideró que el homenaje es un problema si se lo analiza a la luz de denuncias.

“Lo que nos parecía que no estaba atinado era darle un reconocimiento porque lo único que hizo no fue eso, no fue lo bueno arriba del escenario, sino que fue protagonista de otras cosas”, sostuvo.

Durante la entrevista, Barceló contó, además, un episodio que tuvo con Viana.

“Un día yo le recriminé que no me saludara. Me saludó como que éramos amigos y digo: ‘No me saludes. Vos a mí no me saludes’”, relató.

“Me saluda con una simpatía que no correspondía a las diferencias que teníamos. Digo: ‘No me saludes’. Y entonces me dice que no, que estábamos bien. Y le digo: ‘Acá vamos a estar bien cuando vos públicamente pidas disculpas por las cosas que has hecho’”.

Barceló explicó que la discusión sobre el trofeo no fue solo una posición personal, sino que también surgió dentro del propio conjunto.

“Nosotros hablamos con los compañeros y especialmente con las compañeras del grupo”, explicó.

Según relató, varias integrantes manifestaron incomodidad ante la situación.

“Las compañeras plantearon una incomodidad muy grande. Decían: ‘¿Nos tenemos que ir? ¿Retirarnos del escenario? Yo me puedo dar vuelta, puedo no estar cuando lo entreguen ¿tenemos que aplaudir?’”, fueron algunas de las cosas que plantearon las componentes del conjunto.

Montevideo Portal