Bárbara Jorcin: “El feminismo es la salvación del mundo”

Cultura

"Me gusta esta canción porque desarma la idea de amor romántico que tanto nos imponen", dice Bárbara Jorcin en diálogo con La Plataforma para explicar los motivos por los que eligió cantar en el ciclo #MCM la canción "Bartender" de la cantautora y pianista rusa estadounidense Regina Spektor.

"Mi inspiración hoy está en lo que me pasa y en lo que pasa en el mundo, el feminismo es una de las cosas que me tiene preocupada e inspirada. Para mí todos deberíamos ser feministas, no sé si es un término muy feliz para muchas personas pero creo que porque no lo entienden", dice Bárbara. Para ella el feminismo es equidad, es igualdad de oportunidades "es la salvación del mundo".

Cree que la idea de que el feminismo es violencia viene de la falta de escucha y empatía: "si supieran qué es el feminismo no mirarían para el costado. Todo lo que incomoda no quiere ser escuchado, nadie quiere que lo jodan. El mensaje feminista jode, porque te está diciendo: ‘revisate'".

En el ciclo "Mujeres Cantan Mujeres" también participaron Carmen Pi, Maia Castro, Samantha Navarro,, Camila Rodriguez (Niña Lobo),Diane Denoir, Marihel Barboza y Nancy Guguich. Todas eligieron por distintos motivos canciones que las inspiraron, marcaron, o simplemente canciones que disfrutan de escuchar y cantar.



Los videos se filmaron en el espacio cultural Bar Imperio y contaron con el apoyo técnico de Centro Ignis/UCU.



Realización: Federika Odriozola y Laura Rocha

Producción: Tania de Tomas. Asistente de producción: Romina Casatti

Sonido: Lucía Pintos

Cámara: Natalia López, Federika Odriozola, Inés Araújo, y Pablo di Leva

Luces: Federika Odriozola y Oliver Ríos

Edición: Federika Odriozola

Data Manager: Florencia Fascioli

Maquillaje: Rafaella Spoturno

Catering: Suraia Abud