Bajofondo fue nominado a los Grammy en categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

La agrupación musical de tango electrónico que tiene integrantes uruguayos y argentinos como Juan Campodónico, Gustavo Santaolalla, Luciano Supervielle, Verónica Loza, Martín Ferres, Javier Casalla, Adrián Sosa y Gabriel Casacuberta, fue nominada a la edición número 63 de los premios Grammys. La lista final de todos los nominados fue difundida este martes y, según informan en su página, serán transmitidos el próximo domingo 31 de enero.

La banda específicamente fue nominada a la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Aura. Luciano Supervielle y Gustavo Santaolalla compartieron la noticias efusivamente agradeciendo por la nominación.

Aura, el álbum musical por el que fueron nominados, cuenta con 13 canciones como Solari Yacumenza, Flor de Piel, Clueca la Cueca, Espiral y A tiempo, entre otros temas.

"Estamos nominados a los Grammy (gringos) con Aura!!! @Bajofondo", escribió Supervielle en su cuenta de Twitter. Por su parte, Santaolalla escribió: "¡Totalmente agradecid@s y felices! @Bajofondo nominado a los 63ros #GRAMMYs en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por #Aura @sonymusicmexico".

