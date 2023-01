Babasónicos volverá a Montevideo, esta vez al Antel Arena, con su Fuego Amigo Tour

Poco más de un año después de su última presentación, el 1º de abril de 2022, cuando vinieron al Teatro de Verano, Babasónicos volverá a Montevideo el próximo 20 de mayo a las 21:00 con su Fuego Amigo Tour.

Esta vez, el recinto elegido será el Antel Arena, donde tocarán por primera vez, según apuntó Gaucho, la productora que trae a la banda argentina, que la definió como la “más influyente de Latinoamérica”.

“Un show único y deslumbrante con canciones de su último disco, Trinchera, que acumula más de 40 millones de reproducciones en plataformas digitales”, señalaron.

?Entradas en https://t.co/Z1tiN78dr0

?Preventa exclusiva para clientes BBVA del 6/1 a las 10 am al 11/1 a las 10 am.

?Venta general desde el 11 de enero a las 10 am.