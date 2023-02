Asaltantes, Choby´s y C1080 volvieron a triunfar, se sumaron La compañía y Los Muchachos

Carnaval 2023

Por Fernando Tetes



Asaltantes con Patente, Los Muchachos, C1080, La Compañía y Los Choby´s son los ganadores del concurso oficial de Carnaval 2023.

La murga que co dirigieron escénicamente Martín Angiollini y Pablo Riquero le ganó por 80 puntos a la Gran Muñeca, que contaba con el retorno de Pitufo Lombardo junto a Marcel Keoroglian y Florencia Infante, además de haber ganado por segundo año consecutivo el mejor espectáculo del Carnaval.

Vale resaltar que Christian "Hueso" Ibarzábal formó parte del equipo de letristas de Asaltantes y completó una trilogía excepcional, ya que en los tres últimos años fue parte del equipo creativo del mejor espectáculo de Carnaval: en 2022 y 2023 con la murga, y en 2020 con Terraja, de Los Muchachos.

Tres títulos con historia completaron el podio en la categoría murgas, ya que se sumó La Nueva Milonga, la murga de Tito Pastrana en su regreso.

Con su bi campeonato, ahora Asaltantes llega a 15 títulos en su historia, y queda apenas a uno de los 16 de Patos Cabreros, los máximos triunfadores de esta categoría.

“Esta murga va a seguir saliendo. Yo soy un panadero que hago muchos sacrificios para mantener este título. Esta murga va a seguir en la calle”, dijo emocionado Daniel Pascale, quien lleva adelante el añejo título, y que tomó la decisión de poner nuevamente sobre los escenarios al antiguo conjunto que nació en el Bar de Nieto, en la Aguada, la histórica murga de Antonio Casaravilla, Cachela.

Posiciones finales de murgas

1 Asaltantes Con Patente 2.237

2 La Gran Muñeca 2.157

3 La Nueva Milonga 2.123

4 La Trasnochada 2.121

5 Nos Obligan a Salir 2.116

6 Doña Bastarda 2.043

7 Curtidores De Hongos 1.955

8 Mi Vieja Mula 1.954

9 Diablos Verdes 1.935

10 Queso Magro 1.927

En parodistas, Los Muchachos obtuvo su tercer primer premio, luego de los de 2016 y 2020, superando por 11 puntos a Zíngaros, quienes no pudieron retener la corona. Las parodias de Cerro y Gilda fueron las que le dieron sustento al título del espectáculo: No me arrepiento de este amor.

Parodistas

1 Los Muchachos 1.015

2 Zíngaros 1.004

3 Caballeros 903

4 Momosapiens 855

C1080 volvió a ganar en la categoría de Negros y Lubolos, esta vez con su espectáculo Madrazas, en los 100 años de Carlos Paéz Vilaró, quien también fue homenajeado.

La comparasa de la familia Silva, que en 2022 había triunfado con el homenaje a Cachila, fallecido durante la pandemia, contó nuevamente con el guión de Pablo Pinocho Routin, y los textos de Patricia Tardi, Marcel Keoroglian y Juan Steiner.

Curiosamente, la mitad de la comparsa recibió el primer premio en camino desde Treinta y Tres, ya que estaban participando del desfile en esa ciudad, y se unió todo el grupo en la calle Caraguaty sobre las 3.30 del a madrugada.

Ahora C1080 suma siete primeros premios, en tanto que Sarabanda, que ha triunfado tres veces, se colocó en el segundo puesto, posición que no lograba desde 2018 y 2017 (compartido con C1080).

Sociedad de Negros y Lubolos

1 C1080 1.040

2 Sarabanda 1.026

3 Valores 979

4 Integración 931

Los Choby´s volvieron a triunfar en humoristas con su espectáculo Restos, una idea de Katya Zakarian llevada adelante por Julio Yuane, Cyntia Patiño, Marcelo Tuala y con el regreso de Leo Pachela.

Los humoristas, que salieron desde el club Ciclista Amanecer, también recibieron la noticia del tercer título consecutivo en viaje de regreso desde San Carlos, por lo que festejaron en la ruta.

Humoristas

1 Los Chobys 1.058

2 Sociedad Anónima 1.014

3 Los Rolin 960





La Compañía regreso con triunfo en Revistas. El conjunto que ensayó en el club Victoria, de Jacinto Vera, y que dirige Gustavo Pérez logró su quinto título, luego del tetra logrado entre 2008 y 2011.

Este año su especátulo rindió homenaje a Montevideo y también puso sobre la discusión el tema de la salud mental, con una fuerte representación del hospital Viladerbó.

Simplemente Montevideo fue el nombre del espectáculo que escribió y dirigió José María Novo.

Revistas

1 La Compañía 1.297

2 Tabú 1.288

3 House 1.161

