Artigas: conductora encontró una altísima suma, la devolvió y rechazó toda recompensa

Inspiradoras

Paola Recoba vive en Bela Unión, Artigas, y se gana la vida como conductora del transporte público. Esta semana, se vio ante una situación que hubiera puesto a prueba la honestidad de muchas personas, pero no la de ella.

Según informara el programa Norte Musical, de Radio Bella Unión, una pasajera olvidó en su vehículo un bolso que contenía una elevada suma de dinero. “Eran 11.500 dólares y 80.000 pesos”, detalló la propia trabajadora.

La viajera, identificada como R.K, contó que llevaba “mucho dinero” que tenía previsto depositar en un banco. Al llegar a la institución financiera advirtió que había perdido el monedero. Minutos después, recibió un mensaje de Recoba a través de Facebook, informándole que lo había encontrado y que buscaba devolvérselo.

El encuentro se concretó poco después. La vecina intentó entregarle a la trabajadora $3.000 como gesto de agradecimiento, pero la conductora rechazó la compensación y afirmó que simplemente había actuado “como correspondía”.

La pasajera destacó públicamente “el gran gesto de honradez de Paola” y valoró a la empresa por contar con una funcionaria “ejemplar”.

El caso tomó mayor notoriedad al conocerse el monto de dinero que involucró. Ante este episodio, el mencionado programa radial decidió entregarle a Recoba un reconocimiento simbólico por su conducta.