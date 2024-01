Armada y fabulosa: la nueva Miss América es una piloto de la Fuerza Aérea

Amante de la ciencia desde niña, Madison Marsh supo a los 17 años que quería ser piloto de combate. Su graduación como oficial de la Fuerza Aérea ocurrió el año pasado junto a otro logro muy distinto: la obtención de la corona de Miss Colorado.

"Soy el primer oficial en servicio activo de cualquier rama que se presenta a nivel nacional a Miss América", dijo luego, al presentarse a la competencia a nivel nacional. El resultado se conoció el domingo, u consagró a la aviadora como reina absoluta.

“Cuando me pongo el uniforme, sirvo y represento a nuestro país. Cuando me pongo la corona y la banda, estoy sirviendo y representando a mi comunidad”, declaró Marsh al periódico estudiantil Harvard Crimson antes de la premiación del domingo.

US Air Force officer crowned as 2024 Miss America, Congratulations Lt. Marsh for being the first active duty Miss America! Brains and Beauty. Lt. / Ms. America not only graduated from the US Air Force Academy she earned a pilot slot! Big Salute, Happy Monday to all. pic.twitter.com/OY2vTBydWN