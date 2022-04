Argentina: tren se atrasó 20’ debido a un insólito incidente dentro un vagón

Una formación del Tren Roca en el ramal hacia la localidad de La Plata estuvo detenido veinte minutos por causa de un accidente absurdo y -por fortuna- incruento.

Según informa el portal noticioso MinutoUno, el ferrocarril debió prolongar su parada en la estación de Villa Elisa debido a que un pasajero se había acostado en los asientos y su cabeza quedó atrapada en un apoyabrazos.

De acuerdo con el citado medio, personal de seguridad de la empresa de transporte asistió al joven y, al cabo de varis intentos, se resolvió el inconveniente: el pasajero liberó su cabeza -al menos por fuera- y la formación continuó su marcha vía adelante.

El tiempo que duró el episodio aquí relatado fue más que suficiente para que algunos pasajeros lo registraran en imágenes. Como era de prever, estas se viralizaron y generaron la también esperable seguidilla de memes y bromas.

-Señor esto no es fácil tendremos que cortarle la cabeza...

-Oh pero me volverá a crecer? ...

-.... Mmm si....

-Fiiiuuuu …