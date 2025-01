Argentina: controversia por joven influencer que atropelló a un niño y se burló en redes

Curiosidades

No es por ahí

Paris de Sena, una joven argentina de 19 años, se convirtió en el centro de una controversia luego de protagonizar un accidente de tránsito en el balneario bonaerense de Pinamar.

La joven circulaba en cuatriciclo por la arena de la playa cuando se llevó por delante a un niño de 8 años que jugaba junto a su familia. A raíz del impacto, el menor sufrió lesiones en las piernas y en la cabeza, aunque ninguna de ellas fue de gravedad.

Tras el atropellamiento, ocurrido el pasado viernes, la conductora no brindó atención al niño y se dio a la fuga, pero fue localizada y detenida poco más tarde.

Luego, a medida que el caso cobraba trascendencia en los medios, la conductora utilizó sus redes sociales para hacer un descargo, pero poco después comenzó a subir posteos en los que se burlaba de la situación. “Ahora que estoy buscada, camino”, escribió junto a un video en el que mostraba cómo circulaba sin problemas por la calle.

También compartió fotos de ella manejando e imágenes de TV con la cobertura que los noticieros hicieron sobre el accidente. “Señor, por favor, dedíquese a otra cosa” fue otro de los comentarios que hizo respecto a un informativista, según recoge el canal TN.

Además, compartió fotos de su propia comparecencia en la comisaria, y cuestionó que se le diera difusión al caso. “Se está armando un circo”, dijo.

De Sena cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día. En las imágenes se la puede ver en yates, vehículos todoterreno y con autos de lujo. También, subió a sus historias fotos de fiestas, de dólares y hasta con armas.

En sus videos suele mostrar “la vida de privilegios que lleva”, detalla el informe. Ante la mediatización del caso, recientemente realizó un vivo en el que respondió las preguntas que le hicieron y desmintió las versiones que circularon. En particular, una que señalaba que ella conducía una camioneta por la arena.

“Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor”, expresó.

Por su parte, la familia del niño coincidió acerca del vehículo y recordó que la joven conducía un cuatriciclo, pero también desmintió versiones falsas. Por ejemplo, los dichos acerca de que el siniestro habría ocurrido en la calle.

“Esto sucedió en la playa, frente al mar. El nene estuvo jugando todo el día a la pelota en un sector donde había familias y otros niños”, sostuvo un testigo cercano a la familia. Sin embargo, al momento de ser detenida la joven sí estaba al volante de una Volkswagen Amarok, y de ahí habría surgido la confusión.

“Iba en un cuatriciclo azul, blanco y rojo. No tenía casco puesto y la pudimos identificar fácilmente. Apareció a toda velocidad e impactó al nene. Después, se dio a la fuga. Los bañeros lo asistieron al instante”, dijo.

“Todo el trabajo de investigación lo hizo el papá del nene: encontrar a la chica junto con los vehículos y demás. No hizo nada la policía, ni la cámara de seguridad, ni nadie; todo lo hizo completamente él”, se quejó el declarante.

En cuanto a De Sena, tras su detención fue imputada como presunta responsable de un delito de lesiones leves, y recuperó la libertad.