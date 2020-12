Aquitana es un thriller histórico que atrapa al lector y no lo suelta hasta terminar

Libros

La novela tiene entre sus protagonistas a Leonor de Aquitania, una mujer inteligente y fuerte que en el siglo XII debió tomar decisiones valientes para evitar el desmoronamiento del modo de vida de su pueblo, pero la autora explicó que en la literatura no debe ser noticia el género.

Con "mis lectores me da igual que sean hombres o mujeres, son personas que leen; cuando soy lectora me da igual si estoy leyendo a un hombre o una mujer. Para mi son personas que escriben y los personajes para mí, tanto cuando leo como cuando escribo, me da exactamente igual si son hombres o mujeres", dijo Eva García en un entrevista en la que participaron decenas de periodistas de habla hispana.

García Sáenz de Urturi lamentó también que porque ella ganó el Planeta y la finalista, Sandra Barneda, sea una mujer, se hable de un Premio Planeta 2020 femenino.



"El año pasado lo ganaron dos hombres, (Javier) Cercas y (Manuel) Vilas y nadie resaltó eso; no hubo un titular de un Premio Planeta masculino", observó.



Sin embargo, elogió la personalidad de la protagonista del libro, Leonor, y aseguró que si tuviera capacidad de decisión en estos tiempos de pandemia actuales, es probable que hubiera sido una gran líder, como han hecho varias gobernantes mujeres en Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca y otros países ante el coronavirus.

"Lo hubiese visto venir (la pandemia) y hubiese tomado medidas preventivas. Pienso que se hubiera preocupado muchísimo por la parte más indefensa de la población y estoy segura que hubiera sido una lideresa en esta lucha contra la covid", agregó.

Asimismo la escritora española aseguró que cuando lee y escribe no se fija en el género de los personajes, por lo que su obra "Aquitania" no debe verse como una reivindicación de las mujeres.

"En mi entorno, en mi vida, nunca he diferenciado el sexo masculino o femenino y así ha sucedido siempre en mis novelas. Nunca me he fijado en si mis personajes eran hombres y mujeres, me he fijado en que eran personas a las que les pasaba algo interesante como para contarlo".



Apegada a la historia, que maneja con los toques de la ficción, "Aquitania" es un thriller histórico que narra un gran pedazo del siglo XII, luego de que el Duque de Aquitania, la región más codiciada de Francia, aparece muerto en Compostela y su hija de 13 años debe tomar el poder.

La autora reconoció que la obra fue un homenaje a "El nombre de la rosa", la novela de Umberto Eco, y sugirió que para hablar de una influencia de Leonor de Aquitania en algún político reciente habría que mencionar a Winston Churchill.

"Fue el único gobernante europeo en la II Guerra Mundial que plantó cara al nazismo, el único que tuvo esa sabiduría y esa estrategia; Leonor de Aquitania lo hizo con su propio marido (Enrique Plantagenet)", concluyó.

1137. El duque de Aquitania -la región más codiciada de Francia- aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia.

Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos -los épicos espías de los duques-, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono.

Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del medievo europeo.

Un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas. Un turbador misterio en torno a tres vidas que forjarán lo que más tarde se llamará Europa.

Vuelve la autora de la exitosa Trilogía de la Ciudad Blanca (El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, Los señores del tiempo).

