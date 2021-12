Andrés Valencia, un pintor de 10 años que asombra y vende todo en Miami

Cultura

El pintor californiano Andrés Valencia, de solo 10 años de edad, está acaparando la atención en esta Semana de Arte en Miami con sus obras, que prácticamente ha vendido en su totalidad y una de ellas a la actriz Sofía Vergara.



"Creo que ya no queda una por vender", dijo a Efe Nick Korniloff, director ejecutivo de Art Miami, uno de los llamados "satélites" de Art Basel Miami Beach, la "reina" de la Miami Art Week (Semana de Arte de Miami).



Korniloff contó a Efe que estaba organizando la feria de este año, la primera desde el parón obligado por la pandemia, y se encontró con que la galería Chase Contemporary incluyó a Andrés Valencia en su propuesta. "Cuando vi las fotografías y vídeos quedé totalmente impactado, no podía ser real que esos cuadros fueran de un niño de tan corta edad", dijo.



El director ejecutivo de Art Miami recordó que su obligación es velar porque "la calidad de las obras exhibidas sea alta y los artistas respetados" para subrayar después que la producción de Andrés Valencia cumple perfectamente con esos requisitos.



Korniloff usó palabras como "extraordinario", "prodigio" y "único" para referirse al arte de este pintor infantil de San Diego (California) y cuando se le preguntó cómo es Andrés respondió: "es un niño normal, un niño bello, con gran personalidad y creatividad".



Una parte de los beneficios que le corresponden a Art Miami por las ventas de las obras de Andrés irá a parar a una fundación creada en nombre de un hijo de Korniloff que desapareció en el mar cuando tenía 15 años, según contó el director ejecutivo a Efe.



Aunque la galería Chase Contemporary organizó hace dos semanas en Nueva York una gran exposición del arte de Valencia, "estos días son los más importantes" para él como artista, agregó.



El niño prodigio ha sido entrevistado por canales de televisión en el recinto de la feria Art Miami y medios como el diario The Miami Herald le han dedicado artículos destacados.



Este último medio indicó que un día Andrés Valencia, que reside con su familia en San Diego (California), vio una película acerca del desaparecido artista Jean-Michel Basquiat y le dijo a su padre: "yo puedo hacerlo también".



A una periodista del canal NBC 6 que lo entrevistó, Andrés le contó que desde muy pequeño le ha gustado dibujar y que un día decidió copiar una pintura que había en su casa y le gustaba mucho. Se dedicó a dibujarla una y otra vez para ir perfeccionando su técnica, según dijo este niño prodigio que pintó su primer cuadro a los 5 años y admira a Picasso y a Basquiat, a quien hace un homenaje en uno de los cuadros que presenta en Miami.



El padre de Andrés, Guadalupe Valencia, es abogado y su madre, Elsa, es diseñadora de joyas, según el diario miamense.



En la web de Chase Contemporary se incluye una biografía del niño en la que se menciona que nació en 2011 y su arte está influido por George Condo, su pintor favorito, Picasso y el cubismo, entre otros.

Autodidacta y talentoso



Según este texto, el niño usa una escalera y una mezcla de óleo y acrílico para crear obras de gran tamaño, vivo colorido y figuras humanas con el rostro fragmentado.



Sus maestros en el programa Visual and Performing Arts (VAPA) de la escuela pública a la que asiste en San Diego se dieron cuenta del talento de Andrés enseguida.



En casa, el niño empezó a copiar algunas de las obras de arte que su padre colecciona y ahora trabaja a diario en un estudio casero, pero además suele ver con frecuencia vídeos sobre arte y artistas para completar su formación.



Las ideas para sus obras le asaltan generalmente cuando se va a dormir y a veces se despierta en medio de la noche para empezarlas. Normalmente las completa en cuatro días, dice el texto, en el que se destaca que Andrés está deseando ir al Museo del Louvre en París para ver la famosa Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci.



La actriz colombiana Sofía Vergara ya compró un cuadro de Valencia y famosos como el actor Channing Tatum y artistas han pasado por el espacio de Chase Conemporary para conocer al niño pintor y sus obras.



Korniloff dijo que la edición de la Miami Art Week 2021 está siendo un éxito.



"La ciudad es un foco de luz brillante después de la covid-19", subrayó el director de una feria que en su edición número 31 presenta la propuesta de más de 140 galerías de 17 países.

EFE