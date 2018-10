Andrés Calamaro presenta su nuevo disco y sella su vuelta al rock

Noticias

"Nunca renunciamos a las guitarras", dijo en un encuentro con periodista en un céntrico estudio madrileño, hablando así en plural para poner en valor la dirección técnica de Gustavo Borner y los arreglos de Germán Wiedemer -con quien firma diez de las doce canciones-.

Y aún agregó que "un buen disco de rock tiene sus solos de guitarra". "Los Ramones no tenían solos, vale, pero ellos son la excepción. Lo de las guitarras era algo que tenía descuidado", ha admitido, para luego explicar que ha escrito las letras antes de tener la música, porque "hay que ser muy buen letrista para dejar las letras para el final, ya que eso te puede llevar a entrar en pánico". "¿Y ahora qué cantamos?", bromeó en tono distendido.

Cargar la suerte fue grabado en los estudios Sphere de Burbank (California) e Igloo Music en Madrid, con letras escritas tanto en la capital española como en Buenos Aires durante el último año. Y además del primer sencillo, Verdades afiladas, contiene títulos como Tránsito lento, Cuarteles de invierno, Diego Armando Canciones, Falso LV, Adán Rechaza o Egoístas. Un compendio que transita por baladas intensas, medios tiempos y rock tan veloz como duro.

Y entre la nómina de músicos, aparte del propio Calamaro y Wiedemer, ilustres como el batería Aaron Sterling, el guitarrista Rich Hinman o el saxo tenor Brandon Field, todos ellos escogidos con Borner. "Grabaron todos muy sueltos. Al empezar les dije que había empezado a grabar discos hace cuarenta años y al terminar les di las gracias por ayudarme a hacer mi mejor disco en cuarenta años", aseguró entre risas.

El músico argentino concedió en este punto que Cargar la suerte es un disco más ambicioso que últimas entregas como Romaphonic (2016) o Sesiones 11 (2016), al formar ambos parte de sus 'sesiones encontradas' en las que recopila grabaciones de diversos momentos. Al respecto ha planteado: "Romaphonic y Sesiones 11 no dan la impresión de que estuviera haciendo un gran disco porque no llegaron a ser producciones. Eran más despreocupados".

Manifiestamente satisfecho con el contenido de este regreso 'a lo grande' cinco años después de Bohemio, ha explicado el concepto de cargar la suerte relacionándolo con la jerga taurina y la vieja idea de jugártela: "Esperemos que así sea en este disco. El cantante que se juega la vida con sus músicos. La música es un oficio de alto riesgo pero eso no se sabe hasta que pasa el tiempo".

Eso sí, de nuevo en tono distendido, ha afirmado que él no es "tan escéptico con la música como los puristas de los toros", que culpan a "todo el sistema" cuando por ejemplo en Las Ventas sale un "toro malo". Y ha admitido en este punto que, en cualquier caso, "cuando terminas un disco tienes que abandonar el barco".

"No lo sigues escuchando para no corregirlo más. Cargar la suerte es un título simbólico y taurino, pero después de tenerlo terminado se me ocurrieron dos títulos más: Perder la cuenta y Los amigos de mis amigos son mis amigos", ha desvelado entre risas. Y ha agregado que, aunque haya abandonado este barco del disco aún por publicar, él sigue "escribiendo versos" y sus planes pasan por poner música a una película protagonizada por Dani Rovira.

Esta referencia a los amigos le llevó a comentar otra de sus nuevas canciones, My mafia, dedicada a sus "amigos delincuentes". Y reflexionó en voz alta: "Es interesante hacer una canción sobre los bandidos, porque si en España ahora decimos chorizo en lo primero que pensamos es en un político... o en varios. Los delincuentes son anónimos por definición y los que no lo son están en Netflix. Pero yo nombro a algunos en mi canción".

Para terminar, caviló sobre lo efímero de la creación musical, sin llegar a ninguna conclusión definitiva: "La música no sé si es exactamente efímera, pero no sabemos de qué está hecha. Igual es tiempo o aire, no sé si vibración. La música es un misterio, pero a mi me gusta tocar los discos e incluso escucharla mirando a los parlantes -altavoces- como si fuera la televisión".

Con información de Europa Press