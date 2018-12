Alfonso Lessa presenta “De las armas, las urnas y las letras”

Cultura

Alfonso Lessa es uno de los mejores entrevistadores de Uruguay y en su nuevo libro, De las armas, las urnas y las letras, queda nuevamente demostrado.

Son cuarenta años de periodismo junto a 23 entrevistas que reflejan la dedicación, el profesionalismo y la inteligencia con la que Alfonso construyó su carrera.

Raúl Sendic, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Juan María Bordaberry y otros protagonistas de la historia se abren ante la libreta y el micrófono de Lessa en este libro que es además de una clase magistral de periodismo, una forma de entender el mundo en que nos tocó vivir.

El periodista aseguró que quedó "contento" con el libro aunque admitió que se arrepiente de haber dejado algunas entrevistas por fuera.

"También es como un libro de historia, cuando lo escribí estaba pensando eso. Son cuarenta años de periodismo, entonces hay muchos personajes y muchas cosas que tienen que ver con distintas etapas del país y del exterior que muestran cambios de todo tipo", apuntó en conversación con Montevideo Portal.

"Uno leyendo algunas de estas entrevistas entiende algunas cosas de hoy", agregó.

Entre las más impactantes que le tocó realizar, señaló una de Juan María Bordaberry.

"Muy impresionante, el pensamiento de él, fue impactante. La primera vez que hablé con él me empezó a decir las cosas que pensaba y realmente me impactó. Me parece que es un documento histórico porque lo muestra descarnadamente cómo era, el no escondía nada", señaló el autor.

Las entrevistas que incluye el autor en su libro corresponden a su trabajo en los distintos medios por los que pasó a lo largo de su vida. Además, reconoció que ante cada mudanza siempre lleva consigo los casetes de las notas, aunque un par los perdió.

