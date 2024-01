Adolescente bromeó acerca de bomba en un avión y el chiste puede costarle una fortuna

Un joven británico acusado de desorden público por bromear sobre hacer estallar un vuelo es juzgado por estos días en España.

Aditya Verma envió la falsa amenaza por Snapchat cuando abordaba un avión rumbo a Menorca junto a unos amigos, en julio de 2022. En aquel entonces tenía 18 años.

El mensaje, enviado antes de que Verma partiera del aeropuerto de Gatwick, decía: “En camino a hacer estallar el avión (soy miembro de los talibanes)”.

Verma dijo ante un tribunal de Madrid el lunes que su intención “nunca fue causar angustia o daño público”.

Si es declarado culpable, el estudiante universitario se enfrentará a una elevada factura por los gastos de despliegue de dos aviones del Ejército del Aire español.

El mensaje de Verma fue recogido por los servicios de seguridad del Reino Unido, que se comunicaron con las autoridades españolas mientras el avión de EasyJet todavía estaba en el aire, según consigna la cadena británica BBC.

En el tribunal de Madrid se explicó que, supuestamente, el mensaje activó las alarmas después de ser captado a través de la red wifi de Gatwick.

Enteradas de lo que ocurría, las autoridades españolas enviaron dos aviones de combate españoles F18 para flanquear el avión. Ambos aparatos escoltaron al vuelo hasta su aterrizaje en la isla española, donde el autor del mensaje fue buscado y aprehendido.

Verne permaneció en una celda durante dos días y luego quedó en libertad bajo fianza. De regreso al Reino Unido, fue interrogado por las agencias de inteligencia británicas MI5 y MI6, antes de que se le permitiera regresar a su casa en Orpington, Kent.

Al comparecer ante el tribunal madrileño el pasado lunes, Verma, que estudia economía en la Universidad de Bath, dijo que el mensaje era “una broma en un grupo privado”.

“Se lo envié a los amigos con los que viajaba ese día”, dijo.

Presionado sobre el propósito del mensaje, dijo: “Desde la escuela, siempre hago ese tipo de bromas, la idea era hacer reír a la gente”.

Cuando se le preguntó qué pensaba cuando vio los aviones de combate flanqueando el avión, Verma dijo que no se le ocurrió asociar ese hecho con su mensaje. “La guerra entre Rusia y Ucrania estaba en marcha, así que pensé que era un ejercicio militar relacionado con el conflicto”, mencionó.

NEW: Brit chess genius, Aditya Verma who made 'Taliban' joke about bombing EasyJet flight in 2022 faces around $130,000 bill.



Verma was arrested after he joked on Snapchat "On my way to blow up the plane (I'm a member of the Taliban)" en route to Menorca faces paying $130,000 in… pic.twitter.com/eEsq4kBXRe