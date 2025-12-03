Noticias

Abrió la Feria Ideas+ en Montevideo: arte, diseño, libros y música hasta el 24

La Feria Ideas+ ya está en marcha en la plaza Florencio Sánchez del parque Rodó, donde permanecerá abierta todos los días desde las 19 horas hasta el 24 de diciembre. Artesanías, objetos de diseño, libros y propuestas gastronómicas conforman el corazón de esta iniciativa cultural que desde hace años acompaña el cierre del calendario en la capital uruguaya.

La inauguración oficial tuvo lugar el lunes 1.º de diciembre con la participación de Débora Quiring, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que apoya y organiza el evento.

“Es un espacio donde el arte, la creatividad y la identidad se encuentran con la comunidad en un entorno abierto y accesible para todos”, destacó Quiring durante la apertura.

La feria no solo ofrece productos de creación nacional, sino también una experiencia completa que incluye una plaza de comidas y un escenario con espectáculos musicales diarios, donde se presentan artistas locales de amplia trayectoria, así como propuestas emergentes.

Un paseo cultural para toda la familia

Con entrada libre, Ideas+ se consolida como un clásico de diciembre en Montevideo, siendo un espacio que combina comercio justo, disfrute al aire libre y acceso a la cultura. En cada edición, suma propuestas para atraer a públicos diversos, desde familias y jóvenes hasta turistas que visitan la ciudad.

Los visitantes pueden recorrer más de un centenar de puestos con productos únicos: desde piezas de cerámica o cuero hasta literatura independiente y diseño gráfico contemporáneo. Además, la feria es una excelente oportunidad para realizar compras navideñas apoyando a emprendimientos locales.

Agenda y actividades

La grilla de espectáculos musicales para esta edición 2025 ya está disponible y puede consultarse a través del sitio oficial de la Intendencia de Montevideo.