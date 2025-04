A su manera: La Venganza Será Terrible cumplió 40 años y fue homenajeado en otra radio

Cultura

La Venganza Será Terrible (LVST), programa radial creado por Alejandro Dolina, cumplió este jueves 40 años de emisión ininterrumpida en Argentina. Afines de los 90, el programa comenzó a escucharse en Uruguay a través de radio El Espectador, y en la actualidad es transmitido en directo por Del Sol FM.

Ayer se llevó a cabo el primer festejo, que tendrá su continuación esta noche con una presentación el Chacarerean Theatre de Buenos Aires, escenario que alberga a menudo el programa.

La celebración del jueves tuvo la particularidad de que se llevó a cabo en los estudios de radio Splendid, a pesar de que en Argentina LVST es emitido por 770 AM Radio República.

“Es la primera vez que en una radio se celebra el cumpleaños de un programa que sale en otra”, bromeó el periodista Patricio Barton, artífice de ese cruce inédito. Barton, quien desde hace más de quince años acompaña a Dolina en LVST, conduce también el programa Qué importa, en Splendid.

En la cita participaron antiguos integrantes del programa, como Coco Silly y Guillermo Stronati, y por vía telefónica intervino Gabriel Rolón.

Durante el homenaje, Dolina recordó los orígenes del programa y resumió la extensa singladura que —literalmente— lo ha desvelado durante cuatro décadas.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Dolina sostuvo con humor que la clave para la permanencia es “primero no morirse” y añadió: “La permanencia es lo mismo que no haberse muerto, muchas personas mejores que yo murieron jóvenes o no tuvieron esa suerte. Alguna cosa buena habremos hecho, puede ser. No miro el pasado con ilusión, por ahí el futuro. De qué vale tener ilusiones para el pasado o tener esperanza en cosas que no pasaron, no se puede”.