A diferencia de lo que se cree, La Mano de Dios no fue escrita por “El Potro” Rodrigo

"En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida". Así comienza uno de los himnos que popularizó el cantante de cuarteto argentino Rodrigo Bueno, "El Potro", a comienzos de los 2000.

Sin embargo, según informó Infobae en las últimas horas, la canción no fue escrita por Rodrigo, como la mayoría piensa, sino por quien era su cuñado, Alejandro Romero.

Según el medio argentino, a finales de 1999 el cantante de cuarteto comenzó una relación con Alejandra Romero, quien interpretaba boleros compuestos por su hermano, Alejandro. El Potro le pidió entonces un día una canción a su cuñado, que soñaba con ser un músico reconocido, para sumarla a su repertorio.

"Estuve dos horas frente a una hoja vacía, sin inspiración. Me angustié porque era un momento en el que las oportunidades no abundaban y hasta llegué a tener el sentimiento de querer dejar la música. En un momento, como en una especie de rezo, dije: ‘Por favor, dame una mano con una canción que le guste a Rodrigo... Para mi vieja, que me apoya'. Y empecé a escribir palabras sin sentido: ‘En una villa nació, fue deseo de Dios / Crecer y sobrevivir a la humilde expresión / Enfrentar la adversidad...' En un momento sentí como una voz que me dictaba: ‘En un potrero forjó una zurda inmortal'. Me di cuenta de que tenía que ver con Maradona. Fue algo que me bajó...", contó Alejandro en entrevista con el productor Federico Bareiro consignada por Infobae.

Con la letra terminada en una hoja que hasta el día de hoy conserva, Romero se dirigió una madrugada a la casa de Rodrigo. El cantante de cuarteto estaba aprontandose para irse a Brasil. Según relata Romero, mientras preparaba sus cosas para el viaje, El Potro le alcanzó el último número de la revista Gente, que incluía una nota que le habían hecho a él.

Alejandro la leyó y vio que su cuñado había declarado que tenía preparada una canción dedicada a Maradona. Justo el cantante había elegido a la misma persona para hacer un homenaje. En ese momento se echó hacia atrás y no quiso cantarla.

Sin embargo Rodrigo y Alejandra lo convencieron y el joven músico empezó a cantar su obra.

Rodrigo le pidió que la repitiera tres veces hasta que se agarró la cabeza y gritó: "¡No sabés lo que acabás de hacer! Es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie. La van a cantar todos".

Según declaró Romero al canal El Doce de Córdoba, Rodrigo improvisó un título en el momento y escribió al costado de la hoja "I.N.R.I.", las siglas que habrían sido escritas en la cruz de Jesús.

Según explica Infobae, Rodrigo simplemente le hizo algunas pequeñas modificaciones a la letra. Por ejemplo, la estrofa que dice "La fama le presentó una blanca mujer / De misterioso sabor y prohibido placer / Que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez involucrando su vida", originalmente la última frase indicaba "al deseo de amarla otra vez".

"Con su oficio, Rodrigo me dijo que era mejor poner ‘usarla': ‘Nadie ama la droga, uno a veces la usa'", explicó Alejandro.

También fue modificada otra parte: "Carga una cruz en los hombros por ser el mejor / Por no venderse jamás al poder enfrentó / Curiosa debilidad, si Jesús tropezó / Por qué él no habría de hacerlo". La frase "curiosa debilidad" originalmente era "humana debilidad", pero Rodrigo la cambió para "hacer desaparecer lo humano".

Consultado sobre los motivos del éxito de la canción, Romero dijo que "comienza con una tonalidad menor que para los argentinos tiene una melancolía especial porque forma parte del folclore: es Buenos Aires. Tiene una nostalgia imponente".

"En el estribillo la tonalidad se hace mayor, lo cual parece más esperanzador, tiene más energía. Pero una de las cosas que más rescato es que el tema tiene solo cuatro o cinco notas, todas muy repetitivas", expresó.

Alejandro Romero tuvo la posibilidad de cantársela al propio Maradona en el año 2002, cuando la hija del exfutbolista, Dalma, cumplió 15 años. El gran festejo fue en La Bombonera, pero antes de esa fiesta se realizó un encuentro íntimo con la familia al que Alejandro fue invitado para tocar su música con guitarra.