“Y yo no tengo nombre”: así fue el regreso de Franny Glass después de tres años

Después de haber enterrado a Franny Glass el pasado 6 de abril de 2021, el artista Gonzalo Deniz volvió a presentar una canción bajo el nombre de su alter ego inspirado en un relato de JD Salinger.

Con “No tengo nombre”, el artista trajo de vuelta a su proyecto musical después de tres años. El single es el adelanto de su próximo disco, Ahora después, que se podrá escuchar a partir el 1° de noviembre.

Así, el artista reapareció con un videoclip dirigido por Diego Parker con referencias cinematográficas, en el que recorre escenas de Pulp Fiction, El Padrino, Psicosis, El Resplandor, 2001: odisea del espacio, entre varias otras.

Antes de despedir a Franny Glass, Deniz había publicado en sus redes sociales: “En abril de 2021 me sentía cómodo con Franny. El conflicto de identidad no me quitaba el sueño. Pero una noche, Tamara, mi pareja, soñó que me presentaba en vivo con el nombre verdadero, el de la cédula. Me lo comentó al pasar, y esa idea se plantó y comenzó a crecer”.

De ese modo, en 2022, por primera vez en su carrera, Deniz vio su nombre real en la tapa de un disco, en Mientras tanto, en Montevideo, un cancionero de 18 temas que refleja una curaduría de la historia Franny Glass y canciones inéditas.

Entonces, Deniz les dio a sus canciones una versión final, para esa despedida esperada, que le dio libertad.

En diálogo con LatidoBEAT, el artista uruguayo contó cómo surgió el proyecto musical: “Al principio sentía que no tenía un nombre de cantante, capaz si me llamaba Sergio… —ríe—. No sentía que tuviera un nombre artístico interesante, no sé por qué. Así nació Franny Glass, me puse un nombre de un personaje de un libro. Las primeras veces que vi el afiche con mi nombre me gustó. Desde chico quería dedicarme a la música y desde el momento que empecé a publicar música era Franny Glass. Y ahora, de repente, soy Gonzalo Deniz. Entonces, sigue siendo muy extraño para mí, lo debe ser para las personas que escuchaban Franny Glass”.