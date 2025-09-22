Cultura

¿Vuelve Soda Stereo? La enigmática señal que la icónica banda envió a sus fanáticos

Soda Stereo sorprendió a sus fanáticos después de haber enviado un enigmático mensaje en su página web oficial, en la que dejó una señal de interferencia que sembró rumores sobre un importante anuncio.

En su cuenta de X, la icónica banda argentina publicó un enlace que dirige hacia la web, que dejó un guiño a la canción “Sobredosis de TV”.

La banda se formó en 1982 y fue fundada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Fue la primera formación de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica.

Soda Stereo tocó hasta 1997. Luego los músicos se separaron por problemas personales y diferencia de criterios artísticos.