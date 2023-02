“Terrorismo sushi”: broma antihigiénica que indigna a Japón y afecta la bolsa de valores

Una serie de bromas antihigiénicas en restaurantes japoneses con cintas transportadoras de sushi han provocado escándalo en Japón y una conmoción que incluyó una caída bursátil, la inspección de locales e incluso acciones legales.

Los videos titulados como “terrorismo del sushi” emergieron en varias redes sociales como Twitter y TikTok, algunos de ellos grabados en las últimas semanas y otros que datan de hace años.

En uno de los videos, un joven lame una botella de salsa de soja y el borde de una taza, para luego volver a colocarla en la cinta giratoria de un restaurante de sushi. También se graba lamiéndose los dedos y tocando la comida para luego volver a colocarla en la plataforma.

Este clip, filmado en un restaurante de la cadena Sushiro en Gifu, en el centro de Japón, hundió las acciones de la casa matriz del restaurante, que cayeron un 5% el martes.

Lmao theres trending topic in Japan of "sushi terrorism"started when a kid licked sushi & cups in conveyor belt in Sushiro Restaurant.Which led to posts of other bad behaviours in sushi outlets like stealing food & putting wasabi in conveyors. Guess Japan's not so clean after all pic.twitter.com/mbzXCv8e22