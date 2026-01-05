“Surrealista”: impactantes imágenes de un deportista esteño que surfeó entre noctilucas

Cultura

La última noche del 2025 le dio a Santiago Medeiro, un surfista de Punta del Este, el “surfing más loco de su vida”. Entre noctilucas, las olas perfectas y una tormenta que dio el toque de contraste en el cielo, el deportista grabó junto a Bruno Rosso una sesión de dos horas que se hizo viral en redes sociales.

En diálogo con Montevideo Portal, Medeiro contó que el video surgió de una forma “muy espontánea”. Desde hace varios días, las playas esteñas estaban cargadas de noctilucas —microorganismos acuáticos naturales que generan bioluminiscencia y, a grandes rasgos, hacen que el océano tome un tinte flúor—.

El paisaje era atractivo, pero las olas no acompañaban los días. Hasta que en la última noche del año Medeiro salió de trabajar y bajó a La Posta del Cangrejo, en La Barra, donde encontró que el “mar estaba todo iluminado”.

“Había tremendas olas y estaba todo brillante. Daba para ver que la ola tenía buena forma y que era una noche para surfear”, rememoró el deportista. Entonces, hizo lo suyo: llamó a Rosso, su amigo que también vive en la zona, consiguió una tabla y un traje prestado y buscó la playa perfecta.

El escenario fue Bikini Beach, en Manantiales, una playa que “es bastante amigable para surfear de noche, porque es bastante predecible”. “Había olas divinas, azules, brillantes, con una tormenta de fondo. Estaba lleno de peces que saltaban al lado tuyo. Fue toda una experiencia loca”, dijo Medeiro, que estuvo más de dos horas en el agua.

Para el surfista, practicar el deporte entre noctilucas fue “una experiencia muy loca”. Algo “fuera de este planeta”, “surrealista”. “Estaba eufórico. Me ardían los ojos y estaba insolado, pero surfee hasta que se me acalambraron los brazos”, contó el deportista esteño.