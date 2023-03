¿Quién tiene más “levante”: una chica cis o una trans? Influencer transexual responde

Cultura

Mia Skylar tiene 27 años y es una mujer transgénero. Fue asignada varón al nacer, pero ha pasado por el proceso de transición en los últimos años, y ahora se asume como una persona femenina. La joven española, que tiene cerca de 89.000 seguidores en la red social TikTok, compartió su experiencia saliendo con hombres. La joven comienza su video diciendo que el universo de relaciones con los varones es “un auténtico circo”.

“He escuchado cosas que ni te imaginas. Si los hombres ya son basura humana con las mujeres cis, imagínate con las transexuales. ¡Estoy traumatizada!”, asegura.

Mia dice que a menudo le preguntan si el ser una chica trans facilita o dificulta conseguir citas. La joven explica que la respuesta es sencilla: “Sales lo mismo que una mujer que no es trans. Si eres atractiva, tienes más citas, si no eres tan atractiva, tienes menos”.

En el video, responde con ironía a quienes repiten la frase “no conozco a nadie a quien le gusten las trans”. A esos les asegura que les asombraría ver el historial de búsqueda en internet de quienes supuestamente no están interesados en chicas trans, y añade como ejemplo la gran diversidad de personas que se contactan con ella en redes. “Hay varones gays, u hombres de 50 años con tres hijos, de Argentina”, menciona.

“Es cierto que hay hombres que me han rechazado cuando les digo que soy trans. Es innegable. Pero cuando me rechazan no es porque no haya atracción, sino por las consecuencias sociales”, subraya. Mia dice que pasa sus vacaciones en casa de un familiar en Mallorca y que allí, como hay muchos turistas, no tiene dificultad para tener encuentros románticos: “Para los turistas es indiferente, porque no están en casa. Su círculo social no es el mío, entonces estas repercusiones sociales se diluyen”.

La joven también revela que es “más fácil conseguir algo esporádico” siendo una mujer transgénero que heterosexual, porque “tienes acceso a Grindr [aplicación de citas para personas LGBTQ]”. “Grindr es la gran plataforma de citas. En lo personal no me gustan las cosas esporádicas, prefiero las cosas más serias y eso es lo que me molesta. Hay gente que asume que soy súper promiscua por ser transgénero, que soy Estoy con 500 hombres a la semana. Pero la verdad es que conseguir una relación seria siendo trans es muy difícil, muy complicado. Porque los chicos, con su masculinidad, tienen dificultades para lidiar con eso”, concluye.