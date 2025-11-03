Cultura

¿Qué radio y qué programas son los más escuchados por la audiencia uruguaya?

El Buró de Radios del Uruguay compartió la medición general de audiencia de radios entre los meses de agosto y octubre de este 2025, con datos que relevó la encuestadora Factum.

Según el informe, Radio Sarandí es la radio más escuchada en la franja de las 6:00 a las 12:00 con los programas Es Noticia (Jaime Clara y Laura Rodríguez), Informativo Sarandí (Aldo Silva, Laura Rodríguez y Gabriel Pereyra) y Las Cosas en su Sitio (Dario Kneubuhler, José Sena, Paula Barquet y Martín Fablet), que tuvo un crecimiento de 45,35% oyentes con respecto a la medición anterior, según el Bureau de Radios 2025.

El programa más escuchado en todas las frecuencias de radio es Informativo Sarandí, con 5,78 puntos de rating. En tanto, en segundo lugar se registró a No toquen nada (Del Sol) con 3,71 puntos, mientras que Malos pensamientos (Azul FM) se posicionó como tercero con 3,39.

En la competencia de las radios deportivas, Sport 890 tiene la medición más alta en relatos. Sin embargo, El Espectador Deportes, que retransmite su programación a través de la 92.5 FM, queda como líder en la programación de lunes a viernes ante la sumatoria de ambas frecuencias.

El programa deportivo más escuchado es La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes) con 1,6 puntos, seguido por Convocados (El Espectador Deportes) con 1,1, Usted qué opina (Sport 890) con 0,96, 100% Deporte (Sport 890) con 0,92 y Minuto 1 (Carve Deportiva) con 0,89.

En tanto, en la frecuencia FM, la radio más escuchada es Inolvidable (93.1).

El informe tomó datos de personas mayores de 12 años que residen en hogares de Montevideo y el área metropolitana —Ciudad de la Costa (hasta arroyo Pando), La Paz, Las Piedras, Pando y Ciudad del Plata—. Cada punto de rating corresponde a 13.719 personas.