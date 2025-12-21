¿Perros y gatos pueden quedarse solos en casa mientras te vas de vacaciones?

Mascotas

Valijas, pasajes, respuesta automática de “fuera de la oficina”… y llega la pregunta más complicada de estos meses: ¿qué hacemos con el perro y el gato? Hay quienes consideran a las mascotas como parte de la familia y, si ellos no van, no va nadie. Mientras, otros que creen que pueden permanecer muchos días solos y sostienen ese mito de la independencia de los gatos. Pero la cosa no es tan así.

La médica veterinaria Sabrina Estala dijo a Montevideo Portal que dejar a un gato muchos días completamente solo es una locura; no es una opción segura. Y en el caso de los perros, directamente, es maltrato. Incluso si viene alguien a verlo algunas veces, la respuesta es no.

En base a la charla con Estala, aquí va una guía práctica y realista sobre qué hacer con las mascotas cuando llegan las vacaciones. Sobre todo, en verano, cuando el calor aumenta el riesgo de problemas de salud.

¿Perros y gatos una semana solos? Negativo

Aunque parezca algo alocado, hay personas que dejan a sus mascotas solas en casa durante una semana. “Pero es demasiado tiempo para dejar a una mascota sin control. ¡Negativo, central! La única posibilidad de hacerlo sería si alguien va todos los días a verlos y controlar que coman, que tomen agua y que vayan al baño”, dijo Estala.

“Que no sea menos de una vez por día”, enfatizó, y acotó que en verano, cuando los riesgos de deshidratación aumentan, sería bueno que fuera más de una.

Y aunque no llegue a ser una semana completa, dejar un animal varios días solo es “jugar con mucho fuego”, dijo la veterinaria y lo comparó con dejar a un niño pequeño sin monitoreo: “vos le podés dejar agua y comida, pero no sabés si los usa, si se enfermó o si algo pasó y necesita asistencia”.

El mito del gato “independiente”

Existe la creencia de que es posible dejar a un gato solo, con comida y agua, que él se arregla bien. Pero Estala la define como algo equivocado: “el gato es superdependiente del humano y más con su referente, genera hábitos con la persona y si esos hábitos se rompen, es un cambio y un estrés para él”.

Aunque todavía quedan muchas personas que piensan lo contrario, para muchos gatos la ausencia del humano no es sinónimo de “libertad”, sino de “ruptura de hábitos”. “Los gatos se estresan muy fácil y ante eso dejan de comer. El perro no tanto, porque lo podemos tentar con otras cositas, pero el gato no y eso es un riesgo”, explicó.

Estala también cuestionó una práctica muy común cuando se deja solos a los gatos en casa, que es dejar varios platos llenos para que ellos se vayan administrando la comida. “Pero la ración pierde olor, calidad e interés con el paso de las horas (más aún con calor). Son componentes de origen animal que están secos, pero pueden deteriorarse y generar toxinas, hongos o caerle mal al animal”, dijo.

“El gato es muy quisquilloso; si la comida no está fresca, puede comer menos o directamente no comer”, señaló la médica veterinaria. Y lo explicó con una imagen que, seguro, todo dueño de un felino reconocerá: “No es lo mismo un plato recién servido que uno que quedó varias horas. Los gatos suelen pedir que les renueven la comida que todavía está en el plato, porque no quieren la del fondo”.

Quién detecta la conducta “anormal” en las mascotas

Para quienes consideren la opción de dejar a un amigo, familiar o vecino encargado de visitar al perro o al gato, Estala marcó: no es solo que alguien pase, es importante quién pasa. Un cuidador que no conoce al animal puede no notar señales sutiles:

- que está comiendo menos

- que la bandeja sanitaria tiene menos deposiciones de lo habitual

- que cambió el patrón de orina

- que está raro o apagado.

Su recomendación es que sea una persona de confianza, alguien que ya tenga vínculo con la mascota y sepa cómo come, cuánto come y cómo es su rutina.

En el caso de los perros, “no hay chance”

Si bien ella no está de acuerdo en que los gatos permanezcan solos, como jefes de hogar, en el caso de los perros es más tajante: “no hay chance” de dejarlos solos. El perro necesita salir para hacer sus necesidades, requiere paseos e interacción para descargar estrés.

Podría ser “menos malo” si el perro vive en una casa donde hay un patio o un fondo en el que pueda estar durante el día, hacer sus necesidades y permanecer cercado, sin chances de escaparse. Pero solamente, si está acostumbrado a estar ahí, si ese es su hábitat de siempre. Incluso en ese escenario, Estala lo limita: dos días como máximo, y siempre dependiendo de las costumbres del animal.

Ahora, si el perro duerme todos los días en la cama con sus dueños y cuando se van de vacaciones lo dejan en el fondo, no es una opción aceptable.

Hoteles para mascotas: cómo elegir

Estala trabaja con hotel felino y también cuida perros en su casa, por lo que tiene vasta experiencia a la hora de poner requisitos y de plantear criterios útiles para que el dueño pregunte antes de dejar a su amigo.

Si no piden estos requisitos, no es un buen lugar:

- Desparasitación al día.

- Vacunas anuales al día

- En perros, incluir la vacuna para la “gripe viral/contagiosa” (como mínimo, el esquema sanitario básico al día).

- En gatos, sería recomendable que tengan el examen de sida y leucemia felinos





“Si vas a un lugar y te dicen que no importa si tiene vacunas, mejor no dejarlo ahí”, agregó.

Por otra parte, está el cuidado de los espacios. Los perros pueden convivir entre sí cuando se quedan en un hotel, pero en caso de los gatos, ella no lo recomienda. “Además del estrés social, hay enfermedades virales que pueden transmitirse por mordidas o arañazos, y es un riesgo”, dijo.

Estala señaló que lo mejor para los gatos es que estén en espacios individuales, con contacto visual y olfativo con los demás, pero sin acceso para pelear o lastimarse.

La regla de las 48 horas en gatos

Hay un punto importante y poco intuitivo a tomar en cuenta en el caso de los michis. “La adaptación del gato a un hotel suele llevar unas 48 horas, por lo que si el viaje o la salida de sus dueños de casa no va a durar más que eso, lo mejor es que se quede en casa”, dijo Estala.

En cambio, para ausencias de una semana, por ejemplo, un hotel puede ser una opción razonable y preferible a la de un familiar/amigo/conocido visitador. Incluso para gatos que nunca en su vida salieron de su casa.

Las razones:

- en los hoteles trabajan personas que saben detectar señales críticas (por ejemplo, que el gato no coma)

- pueden “romper el ayuno” incentivándolos con snacks o comidas más tentadoras

- se usan feromonas para manejar el estrés en todo el establecimiento

- cuentan con soporte veterinario si hay un problema.

¿Y en el día a día, cuántas horas pueden estar solos los perros y los gatos?

Hay estudios realizados a nivel internacional que dicen que los perros no deben quedarse más de 4 a 6 horas solos por día, y en el caso de los gatos, ese tiempo se extiende a 12 horas.

La veterinaria no lo plantea como una ley universal, todo dependerá del animal y de cómo fue acostumbrado durante su vida, pero le parece un marco prudente para no normalizar ausencias largas.