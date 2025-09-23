Curiosidades

“No tiene sentido”: tuvo diez esposas a la vez, se divorció de todas y ahora vende su cama

El influencer brasileño Arthur Urso es conocido en redes como “el Oso del Amor Libre”, nombre que juega con su propio apellido, ya que urso en portugués significa oso.

El joven fue noticia internacional en 2023, cuando se hizo viral por su relación simultánea con diez “esposas”. Ahora, regresó a los titulares debido a un anuncio: venderá la cama de seis metros donde mantuvo sus encuentros maritales colectivos.

Ubicada en la “Mansión del Amor”, en la ciudad brasileña de João Pessoa, la cama ocupaba prácticamente todo el dormitorio principal de la residencia donde Arthur vivía con sus compañeras. En su anuncio, explicó que el tamaño de la cama era necesario para la rutina de la familia poliamorosa. Ahora, tras el divorcio “mayorista” que atravesó, el mueble perdió su razón de ser.

“Después del divorcio, ya no tenía sentido tener una cama de este tamaño para mí solo. Decidí dejarla ir y que alguien más escribiera una nueva historia con ella”, dijo el influencer. La decisión generó muchas reacciones en redes sociales, con usuarios comentando la historia de la cama e incluso sugiriendo que se colocara en un “museo del amor”.

La cama de seis metros se convirtió en uno de los elementos más excéntricos de la mansión, que cobró notoriedad hace dos años, cuando Arthur comenzó a promocionar la residencia en redes sociales, presentando el concepto de “armonización erótica”.

La casa, que sirvió de escenario para entrevistas y sesiones de fotos, generó muchos comentarios y se volvió viral en internet.