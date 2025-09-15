“No existen los daños colaterales”: el tema de Drexler que quiere que hable “por sí mismo”

Cultura

El artista uruguayo Jorge Drexler lanzó por sorpresa un nuevo tema titulado “El fin y el medio” a través de sus redes sociales este lunes 15 de setiembre.

La letra comienza con la frase: “Un refugiado es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía”.

“No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio”, expresa en el estribillo la canción.

En todas las redes sociales en las que se compartió se cerraron los comentarios. Pero, antes de eso, se estrenó en exclusiva en la mañana en el programa de radio español Hoy por hoy de la Cadena Ser.

Allí, la presentadora, Àngels Barceló, anunció el tema con una alusión a los ataques en Gaza, pese a que la canción de Drexler no explicita que se refiere a eso.

“En las últimas 24 horas, Israel ha matado a unas 70 personas en Gaza. Solo esta noche a unas 10. Según el conteo conocido hasta ahora, entre los muertos hay al menos tres niños después de que el Ejército israelí haya atacado distintos campos de refugiados durante la madrugada. Ese es el balance diario”, manifestó Barceló.

Luego de esto indicó: “Hoy, precisamente, cuando las imágenes de la mañana son las de la protesta contra el genocidio, las protestas de ayer en la vuelta, hoy empezamos este tramo de radio sin sintonía hasta 7:30, porque la música la pone para los oyentes de Hoy por hoy, Jorge Drexler”.

Luego de escuchar una parte de la canción, el otro conductor relató: “Cuenta Jorge Drexler que empezó a escribir esta canción hace años, pero que solo la pudo terminar hace poco. Aparentemente, explica, los seres humanos no aprendemos nada de nuestras historias más dolorosas y algunas canciones siguen volviéndome una y otra vez”.

Según detallaron, la música de la canción fue compuesta por el hijo de Jorge, Pablo. “Es la primera canción que componen juntos y cuenta el cantautor uruguayo de su contenido que prefiere que hable por sí misma, que la canción diga lo que tenga que decir”, completó.

