“Muy buena” y “balance valioso”: ¿cómo analiza el Ministerio de Turismo la temporada alta?

El Ministerio de Turismo presentó, durante la última semana, datos sobre el número de visitantes extranjeros y la cantidad de divisas que dejaron en el país en los primeros días de la temporada de verano: la llegada de turistas creció un 8% y el gasto aumentó un 16% en comparación con el año pasado.

“La temporada viene siendo muy buena. Hoy, con enero avanzado, podemos confirmarlo con datos. A la vez, cerramos un 2025 muy positivo, con un crecimiento del 8% en la cantidad de visitantes y, lo que es aún más relevante, un aumento en el nivel de gasto respecto a 2024”, afirmó la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, en entrevista con el semanario Crónicas.

Si bien el sector aún no alcanzó los niveles récord, Caram subrayó que el balance adquiere especial relevancia por haberse dado en un año de cambio de gobierno. “Es un balance particularmente valioso, porque se dio en un año complejo, marcado por un cambio de gobierno, que siempre es un momento bisagra”, sostuvo.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la fuerte concentración en la temporada alta. “El turismo social es una herramienta clave para la desestacionalización. Generar movimiento en temporada baja, e incluso durante la semana —de lunes a jueves—, permite sostener la actividad y el empleo”, explicó.

Más allá del turismo de sol y playa, el Mintur apunta a diversificar la oferta. “Nuestra política tiene dos pilares fuertes: el patrimonio y la naturaleza. Uruguay tiene una enorme riqueza en ambos aspectos y creemos que la sustentabilidad debe ser la base de cualquier estrategia de desarrollo”, expresó Caram.

Entre los planteos más ambiciosos, Caram habló de la posibilidad de desarrollar zonas francas turísticas como una herramienta para atraer inversión internacional y generar nuevos polos de desarrollo.

“Tenemos que plantearnos el desafío de la generación de zonas francas turísticas; puede ser una salida y un llamador potente. Nosotros estamos yendo a China, a Japón, a Emiratos Árabes, a Estados Unidos, convocando a gente muy importante que puede estar pensando en Uruguay como un lugar donde se pueden desarrollar atractivos en lugares determinados como zonas francas turísticas”, planteó.

