‘Miraculous: Las aventuras de Ladybug’ prepara un episodio acerca de los usos del plástico

Pantallazo

La Fundación Breteau, que brinda herramientas educativas de calidad a niños desfavorecidos en todo el mundo, ha anunciado una asociación con los galardonados estudios de animación independientes globales ZAG y ON Kids & Family (Mediawan Group) para colaborar en un episodio especial de la serie animada “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” y crear conciencia sobre la crisis mundial del plástico. El episodio, que se lanzará en la primavera de 2023, busca inspirar a la próxima generación a ser agentes de cambio sostenibles en la lucha contra el plástico.

Esta fundación inició la colaboración con los estudios en 2020 después de buscar un socio de entretenimiento con una fuerte presencia entre los niños. ZAG y ON Kids & Family (Mediawan Group) están produciendo el episodio especial sobre la reducción del plástico, y la Breteau Foundation trabajará con ellos para mejorar el guion con mensajes educativos clave. Asimismo, la fundación desarrolla una serie de talleres complementarios que incluirán planes de lecciones, recursos didácticos y herramientas de aprendizaje STEAM adaptadas al plan de estudios de la escuela y disponibles para descargar de forma gratuita.

En este capítulo especial, Marinette, Adrien y sus amigos quieren luchar de forma activa contra la contaminación plástica en París, pero como es un grupo pequeño, la tarea parece demasiado grande. A Marinette se le ocurre que deberían tratar de solucionar el problema de raíz y reunirse en persona con el mayor fabricante de plástico para convencerlo de que cambie sus hábitos. Pero los héroes están a punto de encontrarse con un oponente vestido de civil mucho más temible que algunos de los supervillanos que encuentran. ¿Y si además Monarch, el supervillano, decide akumatizar al barón del plástico?

“En la fundación creemos en brindar oportunidades para que los niños se involucren en problemas del mundo real que trascienden las paredes del aula. Asociarnos con ‘Miraculous Ladybug’ para producir un episodio especial sobre el plástico fue una oportunidad única para nosotros de llegar a millones de niños en todo el mundo para crear conciencia sobre la crisis mundial del plástico e inspirarlos a convertirse en agentes de cambio activos”, señala Sebastien Breteau, fundador de Breteau Foundation.

"Somos sensibles a la ecología y la protección del medio ambiente a través de las acciones que planeamos lanzar en breve dentro de nuestra futura fundación ZAG Forest. En este contexto, nos parecía obvio participar en la iniciativa de la Fundación Breteau y poner a nuestros héroes al servicio de esta causa. 'Ladybug' y ‘Cat Noir’ son los mejores embajadores de los problemas del mañana y podrán acompañar a los niños en su capacidad para crear un mundo mejor", acota Jeremy Zag, fundador y director ejecutivo de ZAG.

"Estamos muy contentos de involucrarnos con la Fundación Breteau en una iniciativa absolutamente esencial: permitir que nuestros niños tomen conciencia de los problemas actuales y proteger el futuro del planeta. Este mensaje será aún más poderoso ya que es llevado por ‘Ladybug’, una heroína tan famosa como aspiracional. El ADN de nuestra serie y los valores que transmite están naturalmente en línea con los temas defendidos por la fundación”, sostiene Aton Soumache, fundador y presidente de ON Kids & Family.

El episodio y los talleres estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la fundación en la primavera de 2023, inicialmente en seis idiomas: inglés, español, portugués, francés, italiano y noruego.

Este enfoque también forma parte de una dinámica global del grupo Mediawan, que desea comprometerse de forma plena los próximos meses para medir el impacto de sus actividades en el medio ambiente. Para acceder a más información, diríjase a este enlace.

Sobre la Fundación Breteau

Establecida en 2014, la fundación Breteau es una organización global sin fines de lucro que ha brindado educación inclusiva y de calidad a escuelas y niños más desfavorecidos en 11 países del mundo. En esta, línea, proporciona a los centros educativos tabletas informáticas cargadas con aplicaciones de clase mundial que estén alineadas con los idiomas locales y los currículos nacionales.

A su vez, Brinda capacitación docente y apoyo estratégico a los líderes escolares para desarrollar la capacidad y la confianza para que las escuelas sean autónomas en 2 años.

En respuesta directa a la pandemia de la covid-19, la fundación comenzó a incluir programas de tabletas basados ??en alfabetización y aritmética en pro del aprendizaje fuera de línea en el hogar, un programa STEAM (ciencia, ingeniería, tecnología, artes y matemáticas) para apoyar dicho aprendizaje, que anima a los estudiantes utilizar la resolución de problemas, la creatividad, el espíritu empresarial y el trabajo en equipo para crear soluciones a problemas del mundo real. Brindamos a los niños y las familias esperanza, una visión del mundo a través de la tecnología con más oportunidades y caminos hacia futuros más brillantes.

Sobre Miraculous™: Las aventuras de Ladybug

“Miraculous: Las aventuras de Ladybug” es una serie de comedia y acción de superhéroes animada en 3D-CGI, creada por ZAG y coproducida con ON Kids & Family (Mediawan Group). Sigue las aventuras de dos adolescentes con identidades secretas , Marinette y Adrien, quienes mágicamente se transforman en superhéroes, “Ladybug” y “Cat Noir”. Pero durante el día, Marinette es solo una chica normal, que lleva una vida normal. “Cat Noir” hará cualquier cosa para apoyar e impresionar a “Ladybug”, sin saber que es Marinette. El mal amenaza a París, su amada Ciudad de las Luces, ¿podrán vencer a los villanos inesperados?

Sobre ZAG

ZAG America, LLC es un estudio de entretenimiento independiente global que se especializa en la narración de historias en plataformas de televisión, cine y digitales. ZAG se basa en personajes cautivadores, imaginación ilimitada y narración magistral infundida con partituras musicales originales. La compañía alberga propiedades de entretenimiento de clase mundial bajo la etiqueta ZAG HEROEZ, que incluyen “Miraculous™: Las aventuras de Ladybug”, así como los nuevos títulos “Power Players” (2019) y “Ghostforce” (2021). El director y compositor visionario Jeremy Zag fundó Zag Kids and Family Entertainment Group en Francia en 2009; la compañía se expandió hacia Estados Unidos en 2012 con la oficina de franquicia de marca global en Santa Mónica, California. Con sede en París, la sede creativa, conocida como ZAG Lab, se enfoca en desarrollar historias atractivas más allá de la pantalla en marcas que inspiren a la nueva generación a descubrir su verdadero carácter. https://www.zag.com

Sobre ON Kids & Family

Cofundado por Aton Soumache, Dimitri Rassam y Thierry Pasquet, ON Kids & Family es un estudio europeo independiente con alcance global en la producción de contenido animado para niños y familias, sobre todo series de televisión y largometrajes creados para audiencias diversas e internacionales. Con alrededor de 500 colaboradores en París, Montreal, Los Ángeles y Luxemburgo, el studio une a creadores y socios de todo el mundo. Juntos desarrollan marcas con diferentes formatos: series y largometrajes de animación, licencias y merchandising, plataformas y contenidos digitales. El grupo combina innovación, tecnología y talento internacional para acercar universos mágicos y extraordinarios a niños y familias a través de sus numerosas producciones, como “El principito”, “Miraculous”, “Little Nick”, “Tall tales” o “Robin Hood”.

ON Kids & Family también produjo el largometraje de animación “Playmobil: The movie”, dirigido por Lino DiSalvo (Pathé Distribution). En 2019, la empresa, junto con la autora Joann Sfar, creó la Sociedad Mágica de Joann Sfar, que se dedica al desarrollo de los universos de la autora. El primer fruto de esta colaboración fue el lanzamiento de Little Vampire, el 21 de octubre de 2020. En junio de 2018, el estudio se unió a Mediawan Group. Más información sobre ON Kids & Family: www.onkidsandfamily.com

Sobre Mediawan

Creado en 2015 por Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel y Matthieu Pigasse, Mediawan es uno de los principales estudios europeos independientes de producción de contenidos audiovisuales. El grupo reúne a los mejores talentos de su clase en creación audiovisual operando en toda la cadena de valor: producción de contenido original dramático, libre, documental, cine y animación, gracias a más de 50 sellos de producción en Francia, Italia, España, Inglaterra, Países Bajos, Finlandia y Senegal (Mediawan Studios) distribución de contenidos audiovisuales (Mediawan Rights, LS Distribution y Telmondis Distribution) y edición de canales y servicios digitales (Mediawan Thematics) así como desarrollo y producción de contenidos digitales (Mediawan Digital Studios) . Durante el año pasado, Mediawan, en asociación con LEONINE STUDIOS, ha sido un actor independiente importante en la producción y distribución de contenido en Europa.