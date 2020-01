“Me he quedado dormido cagando”: una insólita charla con la policía se hace viral

Curiosidades

Un hombre identificado como David vivió una curiosa experiencia el pasado fin de semana en la pequeña localidad de La Virgen del Camino, en la provincia española de León.

Según informara el medio local León Noticias, David se tomó unas cuantas copas en el Bar Norton de dicho pueblo, y luego se fue al baño a hacer sus necesidades. Allí se quedó completamente dormido, y cuando despertó el bar estaba cerrado y no había nadie en el lugar.

"Pues sí, es bastante grave, me he quedado dormido cagando en un bar", cuenta el joven en un video que grabó con su celular y luego envió a sus allegados. Para colmo, y todavía bajo los efectos del alcohol, el "prisionero" no recordaba en qué bar estaba. "No sé decirte a dónde cojones me vengas a buscar".

Posteriormente, y por recomendación de sus amigos, David llamó a la Guardia Civil y, quizá ya un poco más despejado, logró brindar algunas referencias que permitieron identificar el bar en el que estaba encerrado.

Durante la conversación, el policía no pudo evitar reír ante lo insólito de la situación que se le planteaba, especialmente cuando David le detalló que, a la espera de que alguien llegara al rescate, se había pasado al otro lado de la barra para tomar cerveza.

"Hubiera sido mejor un café, pero así ya vas calentando máquinas", le respondió entre risas el agente, informándole que se comunicaría con la policía local para que tomara cartas en el asunto.

Una vez liberado, David contó que reside en la localidad de Villaobispo, a unos 18 kilómetros de La Virgen del Camino, y dijo no recordar cómo fue a parar a un bar tan lejos de su casa.